Prima întrebare, firească, a jurnaliștilor germani, a fost cât de gravă este situația în acest moment. „Recunosc că am avut îndoieli dacă B.1.1.7, noua variantă din Marea Britanie, e mai contagioasă pe cât s-a pretins.

Dar acum, există un nou studiu de la Oxford, care arată că această mutație este cu până la 35% mai contagioasă decât virusul de tip sălbatic.

Este destul de uimitor faptul că virusul și-a sporit infecțiozitatea în acest grad. Fiecare caz nou va infecta mai mulți oameni și fiecare dintre aceștia va infecta mai mulți oameni, astfel încât numărul cazurilor va crește exponențial”, spune expertul german.

El a explicat că nu numai Germania, ci toată Europa seamănă cu un camion șubred care merge pe un deal abrupt. „Nu știm ce curbe urmează și dacă drumul poate deveni și mai abrupt.

De asemenea, nu știm cât mai avem de parcurs, dar știm că trebuie să evităm curbele. Și să încercăm să punem frână”.

Referindu-se la așa numita strategie Zero-COVID cu scopul de a reduce numărul de noi infecții la zero, Drosten a explicat: Desigur, virusul va continua să se răspîndească, așa cum am văzut în China și Australia. Dar ar merita să identificăm cel puțin zero noi infecții ca țintă.

În primul rând pentru că sunt destul de îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla la primăvara și la vară. Odată ce persoanele în vârstă și din grupurile de risc au fost vaccinate, va exista o presiune economică, socială, politică și imensă pentru a pune capăt restricțiilor.

Și apoi, un număr imens de oameni se vor infecta într-un interval scurt de timp, mai mult decât ne putem imagina. Nu vom avea 20.000 sau 30.000 de cazuri noi pe zi, ci până la 100.000 în cel mai rău caz. Vor fi în primul rând persoane mai tinere, care sunt mai puțin susceptibile decât persoanele în vârstă să aibă simptome severe.

Unitățile de terapie intensivă se vor umple și o mulțime de oameni vor muri”, avertizează Drosten, conform spiegel.de.

Virusologul german spune că într-o populație care încă nu este imună, varianta din Marea Britanie va avea probabil succes, deoarece se răspîndește mai mult și este mai contagioasă.

El susține că variantele sud-africane și braziliene pot infecta persoanele care au avut deja boala, dar acest lucru nu le oferă un avantaj într-o populație în care imunitatea nu este încă răspândită. Ceea ce înseamnă că virusul se va răspândi și pe parcursul anului viitor și cu siguranță vor apărea noi variante.

Droster a fost printre experții care au avertizat asupra redeschiderii școlilor și a grădinițelor. „Chiar și fără studiul asupra încărcăturilor virale la copii, nu am considerat că copiii ar fi cruțați de SARS-CoV-2.

Dintr-o perspectivă pur biologică, membrana mucoasă nu se schimbă atât de mult în timpul pubertății. Ceea ce înseamnă că și copiii se pot infecta și pot fi contagioși.

Ideea că și copiii se pot infecta a fost respinsă mult timp și nu s-a făcut nimic, nu s-au luat decizii”.

Expertul crede că „la un moment dat, la mijlocul toamnei, efectele vaccinărilor vor începe să devină evidente, la nivelul întregii populații, nu doar în sensul că grupurile de risc sunt protejate.

„Din câte știu, rata mortalității prin infecție în Germania – adică procentul infecțiilor cu SARS-CoV-2 care duc la deces în Germania – este undeva peste 1,1%. Adică de peste 10 ori mai mare decât gripa.

Virusul mutant nu are efect asupra imunității celulelor T. Ca atare, nu cred că trebuie să ne temem că noile vaccinuri vor fi ineficiente”, explică Drosten.