Nu este deloc linişte în Ucraina, nici astăzi!

Potrivit celor mai noi informaţii sosite de pe front, artileria rusă continuă să bombardeze puternic oraşul Mariupol şi împrejurimile sale.

„Din cauza lipsei de voință a părții ucrainene de a influența naționaliștii sau de a prelungi încetarea focului, operațiunile ofensive în zona Mariupol au fost reluate de la ora 18:00”, este anunţul oficial făcut de Ministerul Apărării din Rusia.

Reamintim că astăzi fusese stabilit un coridor umanitar din oraşele Mariupol și Volnovakha. Un „regim de liniște” va fi implementat pentru ca populația civilă să părăsească orașele, preciza sâmbătă dimineaţă Ministerul rus al Apărării.

Ruşii se laudă că au capturat mai multe oraşe şi sate, în urma ofensivei pe scară largă pe care o desfăşoară în Ucraina, mai transmite Ministerul Apărării, citat de agenţia Interfax.

Potrivit acestei surse, 4 avioane de luptă ale Ucrainei, de tip SU-27, au fost doborâte sâmbătă. Ar fi fost vorba despre o luptă aeriană în apropiere de Jitomir, la aproape 100 kilometri vest de capitala Kiev.

Potrivit informaţiilor oficiale prezentate de Rusia, de la începerea războiului din Ucraina, pe data de 24 februarie, militarii ruşi au reuşit să distrugă 69 de avioane ucrainene la sol şi 21 în aer.

Din păcate, bilanţul cu adevărat tragic este cel din rândul civililor ucraineni.

Potrivit datelor prezentate de ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite), cel puțin 351 de civili au fost uciși și 707 au fost răniți de la izbucnirea războiului din Ucraina, în urmă cu zece zile.

ONU admite că numărul de civili uciși și răniți este probabil să fie „considerabil mai mare”. Ucraina susține că cel puțin 2.000 de civili au murit în conflict, notează Mediafax.

Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului spune că „primirea informațiilor din unele locații unde au avut loc ostilități intense a fost întârziată și multe rapoarte erau încă în așteptare”.

Sute de victime se pare că au avut loc în Volnovaha, unde ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă evacuări, în timpul unei încetări temporare a focului. Totuși, aceasta a fost întreruptă brusc, deoarece bombardamentele au continuat de-a lungul coridorului umanitar.

#Kharkiv . A residential house is on fire. pic.twitter.com/qE5SLC3JKY

Reuters has published several pictures from the #Lviv railway station. pic.twitter.com/BlFry2Zi0o

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022