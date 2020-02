Studiul The Employee Happiness Survey, derulat în 2019 de Mindspace, furnizorul de spații de coworking pentru echipe de toate dimensiunile, răspunde la această întrebare și ne arată care sunt calitățile pe care un loc de muncă trebuie să le aibă astfel încât românii să se îndrăgostească de acesta.

Potrivit studiului, 69% dintre românii care desfășoară o muncă de birou au sentimente pozitive față de mersul la birou: 9% spun că iubesc să meargă la muncă, iar 60% spun că fac asta cu plăcere. Pe de altă parte, pentru ceilalți, relația nu merge la fel de bine: 26% dintre respondenți au spus că nici nu iubesc, dar nici nu urăsc să meargă la birou, în timp ce 5% au declarat că acest lucru le displace.

Activitățile de wellness și lumina naturală, secretele unei relații fericite

Când vine vorba de calitățile pe care angajații români implicați în studiu le apreciază cel mai mult la un loc de muncă, studiul arată că aceștia iubesc să lucreze într-un spațiu care le asigură un mediu de lucru sănătos. Astfel, programele de wellness se află în topul preferințelor lor, 66% dintre ei considerând foarte importante astfel de activități. De asemenea, lumina naturală este și ea importantă, 50% dintre angajați spunând că are un impact semnificativ asupra stării lor de bine la birou.

Alte caracteristici are spațiului de lucru care pot promova fericirea la job sunt mobilierul care are grijă de sănătatea lor, apreciat de 37% dintre cei care desfășoară o muncă de birou, și plantele, pe care 33% dintre aceștia iubesc să le aibă în jurul lor. În plus, angajații români simt că starea lor de bine este influențată și de calitatea aerului, 30% spunând că apreciază o calitate bună a acestuia, dar și de iluminare, pentru 22% dintre ei fiind foarte important să aibă o bună iluminare pe parcursul orelor de lucru.

Este esențial ca angajații să fie îndrăgostiți de ceea ce fac și de spațiul din care își desfășoară activitatea, atât pentru starea lor de bine, cât și pentru businessul din care fac parte. De aceea, Mindspace, furnizorul de spații de coworking pentru echipe de toate dimensiunile, a desfășurat un studiu care a implicat 5.000 de angajați din 7 țări, pentru a afla mai multe despre relația lor cu locul de muncă.

Despre Mindspace

Mindspace este un operator de spații de lucru flexibile, de tip boutique, destinate proprietarilor și companiilor de toate dimensiunile. Credem că atunci când oamenii iubesc să vină la birou, businessurile prosperă. Companiile membre se bucură de un engagement mai ridicat și de un nivel mai mare de satisfacție al angajaților, de mai multă productivitate și inovare, reușind astfel să atragă și să păstreze în echipele lor cele mai bune talente. Suntem aici să ajutăm, oferindu-le liderilor de business liniștea de care au nevoie pentru a se concentra pe obiectivele lor de business, în timp ce noi ne ocupăm de restul.

Experiența Mindspace oferă membrilor un mediu de lucru creativ, care inspiră și în cadrul căruia aceștia se pot bucura de servicii personalizate, o comunitate extinsă și dinamică, alături de programe de wellness, lifestyle și pentru dezvoltare profesională.

Situate în locații de top, cu un design aparte și proiectate după metoda design-thinking, spațiile de lucru Mindspace sunt într-o categorie proprie. Ne mândrim cu relația pe care am dezvoltat-o cu fiecare membru al comunității noastre, pentru care Mindspace este mai mult decât un simplu spațiu de lucru, este un spațiu în care se pot simți ca acasă. Vizitați-ne online sau descoperiți experiența Mindspace în oricare dintre locații situate în 15 orașe din Europa și SUA.

