Bob Kane l-a conceput pe Batman pentru a valorifica popularitatea lui Superman. Apoi, Bill Finger a dezvoltat substanțial conceptul dintr-un supererou generic într-un caracter asemanător unui liliac.

Personajul a primit propria publicație spin-off, Batman, în 1940, fiind introdus inițial ca un ucigaș fără milă, care a omorât sau mutilat permanent criminali, dar a evoluat într-un personaj cu un cod moral strict și un puternic simț al dreptății.

În Universul DC, Batman este aliasul lui Bruce Wayne, un bogat playboy american, filantrop și proprietar al Wayne Enterprises, cu sediul în Gotham City. Povestea originii lui Batman îl prezintă jurând răzbunare împotriva infractorilor după ce a asistat la uciderea părinților săi Thomas și Martha.

De la prima sa apariție de acum peste 80 de ani, Batman a fost adaptat în diferite producții, precum filme, televiziune și radio, dar și în numeroase articole de merchandising. Franciza Batman este a paisprezecea în topul celor mari încasări din toate timpurile, având un venit estimat la 28,6 miliarde de dolari.

Franciza Batman este foarte prezenta și în industria jocurilor. Spre exemplu, aici sunt disponibile nu mai puțin de 9 sloturi inspirate din povestea lui Batman. Unul dintre cele mai populare este Batman & Catwoman Cash, lansat de compania Playtech în 2016. Batman, Robin și Catwoman sunt printre simbolurile cele mai dorite. La fel ca și emblema lui Batman, alături de funcția Cat Burglar.

Batman, foarte prezent și în jocuri

Lista cu jocuri video ce au la bază povestea lui Batman este lungă și include, printre altele:

Batman – Este un joc de acțiune-aventură 3D din 1986, realizat de Ocean Software și primul joc Batman dezvoltat;

Batman: The Caped Crusader – Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat de Special FX Software;

Batman Returns – este un joc video de genul „beat ‘em up” din 1992 pentru diverse platforme bazat pe filmul cu același nume;

The Adventures of Batman & Robin – este un joc video bazat pe personajele Batman și Robin de la DC Comics;

Batman Forever – Este un joc video „beat ‘em up” bazat pe filmul cu același nume;

Batman: Chaos in Gotham – A fost lansat în 2001 de Ubisoft și are la bază filmul The New Batman Adventures;

Batman: Gotham City Racer – Dezvoltat tot de Ubisoft;

Batman: Dark Tomorrow – Se bazează pe personajul Batman din DC Comics;

Batman: Rise of Sin Tzu – Jocul a fost creat după The New Batman Adventures și cuprinde vocile multor actori din seria TV;

Batman Begins – Este un joc de acțiune-aventură bazat pe filmul cu același nume. Lansarea s-a produs pe 14 iunie 2005, cu o zi înainte de cea a filmului;

Lego Batman: The Videogame – Jocul este similar cu jocurile Lego anterioare dezvoltate de Traveller’s Tales, precum seria Lego Star Wars și Lego Indiana Jones;

Batman: Arkham Asylum – Povestea jocului îl prezintă pe Batman luptându-se cu dușmanul său, Joker, care instigă un complot elaborat pentru a prelua controlul asupra azilului Arkham;

Batman: The Brave and the Bold – Fiecare nivel este prezentat ca un episod, iar Batman face echipă cu mai mulți supereroi, inclusiv Hawkman, Robin, Green Lantern și Blue Beetle, pentru a opri diverși supervilani;

Batman: Arkham City – Bazat pe super-eroul DC Comics Batman, este continuarea jocului video din 2009 Batman: Arkham Asylum și a doua parte din seria Batman: Arkham;

Batman: Arkham Origins – Cea de-a treia parte din seria Batman: Arkham;

Lista continuă cu Batman: Arkham Origins Blackgate, Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham VR, Batman: The Telltale Series și Batman: The Enemy Within.

În total, franciza Batman a generat vânzări de peste 21 de miliarde de dolari din produse conexe ale mărcii, cum ar fi jocurile, revistele sau obiectele de merchendeising, peste 6 miliarde de dolari din box office, peste 1.2 miliarde de dolari din închirierea filmelor și 340 de milioane de dolari din drepturi TV.