„Comisia Europeana calculeaza faptul ca Romania in 2020 va avea o scadere economica de 6% din PIB si un deficit bugetar de 9,25% din PIB. Ca sa intelegem ce inseamna aceste cifre trebuie sa va spun ca in 2010 Romania a avut o scadere economica de 1,2% din PIB si un deficit bugetar de 6% din PIB ! Comparati dvs cifrele! De ce ne spun dl Iohannis, Orban si Citu ca stam foarte bine economic? Pentru ca au alegeri anul acesta ! Dupa care vine POTOPUL!”, a transmis Victor Ponta, prezentând documente oficiale ale Comisiei Europene.

Ponta, atac la PNL după scandalul cu UDMR

Liderul grupului parlamentar Pro Europa de la Camera Deputaţilor, Victor Ponta, a afirmat miercuri că ar trebui ca PNL să facă o declaraţie publică şi să semneze un acord în care să spună că nu va mai colabora niciodată cu UDMR.

„Vreau să fac un apel să terminaţi cu aceste cretinisme. Să vorbeşti în 2020 despre luarea Ardealului e un cretinism. Cred că trebuie să vorbim despre altceva dacă vreţi să vorbim totuşi despre lucruri cu cap. Apropo de colaborarea cu parlamentarii UDMR, că văd că de aici e marea problemă. Din câte ştiu, anul trecut am votat şi eu moţiunea de cenzură împotriva Guvernului PSD, dacă nu mă înşel, şi cei de la UDMR. În schimb, eu nu am votat învestirea Guvernului Orban, în schimb cei de la UDMR au votat-o. Deci înţeleg că Guvernul PNL este învestit cu voturile unor oameni foarte răi de la UDMR. O să mai ceară votul PNL UDMR-ului şi o să uite cretinismul ăsta cu luatul Ardealului. Am uitat să pun ghilimelele, (…) nu îmi aparţine expresia de ‘cretinism’. Cred că există o soluţie, ca PNL să facă o declaraţie publică şi să semneze un acord că nu va mai colabora niciodată cu UDMR, dacă sunt aşa hotărâţi”, a spus Ponta, în plenul Camerei, la dezbaterile pe proiectul de Cod administrativ iniţiat de UDMR.

El a adăugat că PNL nu s-a ţinut de cuvânt atunci când a semnat un acord în care se spunea că nu va colabora cu PDL.

„Eu îmi aduc aminte, când am făcut Uniunea Social Liberală, că şi atunci am semnat toţi că nu vom colabora niciodată cu PDL şi PNL nu a colaborat cu PDL, v-aţi luat cu totul, penelişti, pedelişti, după ce aţi semnat că nu o să lucraţi niciodată. Aşa încât de abia aştept să votaţi data viitoare împreună cu UDMR guvernul dumneavoastră”, a menţionat acesta.