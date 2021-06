Pro România a folosit în alegeri geci în valoare de aproape 8 milioane de lei, fără a exista un contract și pe care refuză să le plătească.

„Site închis. Domnul dottore Ponta Victor Viorel nu poți să spui că ești corect cât timp distribui în campania electorală 40.000 (patruzeci mii) de geci și nu le declari la Autoritatea Electorală Permanentă”, este mesajul cu care site-ul www.proromania.ro își primește vizitatorii.

Inițial, în mass media au apărut informații despre faptul că hackerii au spart site-ul partidului condus de Victor Ponta. Nu au fost hackerii, ci mesajul a fost postat în mod intenționat de fostul șef al campaniei de la parlamentare, Constantin Iacov, relatează Europa Liberă.

Acesta deține în mod legal domeniul www.proromania.ro și susține că mesajul său a fost un avertisment pentru autoritățile care trebuie să verifice legalitatea modului în care partidele au cheltuit banii în campanie.

Fostul secretar executiv al Pro România a declarat că au existat intervenții din zona ANCOM ( Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații), condusă de un apropiat al lui Victor Ponta, pentru ca domeniul www.proromania.ro să nu mai fie găzduit de Romarg.

Pro România a folosit aproape 40.000 de geci la parlamentare

Actualul președinte ANCOM, Vlad Stoica, a fost șeful Cancelariei lui Victor Ponta când acesta era premier. În prezent, domeniul deținut de Iacov este găzduit de o firmă din SUA.

„ANCOM nu a solicitat Romarg să întrerupă accesul la site-ul www.proromania.ro, Autoritatea neavând atribuții legale în acest sens”, a transmis ANCOM pentru Europa Liberă.

Fără contract semnat în perioada campaniei electorale, dar cu o comandă dată pe email, Pro România a folosit aproape 40.000 de geci la parlamentare, dar refuză să le plătească. Afirmația aparține fostului șef de campanie al Pro România, Constantin Iacov.

Pro România a avut la dispoziție geci furnizate de firma AMMA PRINT, condusă de Mihail Volintiru. Valoarea comenzii este de 7.8 milioane de lei (aproape 2 milioane de dolari), susține Volintiru.

Gecile apar în fotografiile de pe Facebook ale mai multor organizații Pro România, dar acesta este singurul lucru cert. De aici încolo încep controversele între părți. AMMA Print a dat în judecată Pro România, iar partidul l-a chemat în garanție pe fostul șef al campaniei, Constantin Iacov.

Mircea Dobre a fost ministru al Turismului în perioada guvernării PSD, iar după apariția Pro România a devenit trezorierul partidului.

„Nu există nici un contract semnat, dar gecile au fost livrate. Nu există nici o factură în campanie pentru aceste geci. Suma e aproape 7,8 milioane de lei”, a precizat trezorierul Pro România.

Potrivit acestuia, firma AMMA PRINT a dat în judecată Pro România pentru că nu a plătit gecile. Partidul l-a chemat ca parte în proces și pe fostul șef al campaniei, Constantin Iacov.

„Nu avem cum să recunoaștem acele cantități de geci, ele au fost livrate în organizațiile județene, nu au trecut prin sediul național. Ele au fost distribuite din depozitul celor de la AMMA Print în fiecare organizație județeană. Nu m-am ocupat eu de această chestiune”, a spus Dobre.

Trezorierul susține că era singura persoană împuternicită de Victor Ponta, președintele Pro România, să semneze contracte.

„Nu există un contract, nu există nici o factură pe așa ceva”, adaugă acesta.

Mircea Dobre își aduce aminte că a existat o comandă inițială, trimisă prin mail, pentru 10 mii de geci albe și 10 mii de pelerine albe. Comanda era din 4-5 noiembrie 2020.

„S-au livrat mai multe geci, undeva la peste 40.000 de geci. Treizeci și ceva de mii de pelerine și 12 mii de polare, care nu sunt geci. Nu există niciun fel de factură, niciun fel de factură în timpul campaniei electorale. Ei au spus că așa li s-a dat comanda, noi am spus în baza a ce e comanda de cantitatea aceasta”, a dezvăluit Mircea Dobre.

Nici organizațiile județene nu au reclamat că au primit mai multe geci, considerând că s-a semnat un contract la nivel central.

Problema pentru Pro România e că nu putea angaja cheltuieli de campanie fără să aibă sumele în cont. Pentru a primi rambursarea sumelor de la AEP, trebuie să facă dovada plății. Ambele lucruri au fost evitate de Pro România. Factura a apărut în afara campaniei electorale, iar banii pentru geci nu au fost ceruți la rambursare, deoarece factura nu a fost achitată.

În privința site-ului, Mircea Dobre recunoaște că domeniul www.proromania.ro îi aparține lui Constantin Iacov. De aceea, a apărut mesajul legat de Victor Ponta, gecile de campanie și nedeclararea lor la AEP.

Și aici va exista un proces între Pro România și Constantin Iacov pentru recuperarea domeniului.

„Ce înseamnă siglă, brand aparține partidului, e înregistrat la OSIM”, a subliniat trezorierul Pro România.

Firma AMMA Print lucrează în campaniile electorale cu mai multe partide. Mihai Volintiru a declarat că gecile au fost comandate din partea Pro România de trezorierul Mircea Titus Dobre.

„Totul este pe mail, comanda este pe mail. Nu este obligatoriu să existe un contract semnat, plecând de la legislația în vigoare, corespondența pe mail este opozabilă părților, comanda este un contract. Ei au trimis documentele de print, de tipar, gecile sunt personalizate, nu sunt simple, sunt personalizate pe piept și spate cu sigla Pro România. Au trimis listele de distribuție pentru fiecare filială, cantitățile pentru fiecare filială. În comandă este specificat clar prețul pentru geci, lucrurile sunt cât se poate de simple”.

Mihail Volintiru dezvăluie că Pro România nu a avut bani pentru plata gecilor în timpul campaniei electorale, iar facturarea a fost realizată după data alegerilor. Numai că Pro România a refuzat să mai plătească, susținând că nu are bani, iar gecile comandate au fost mai puține decât apar pe factură.

„Valoarea contractului este 7,812 milioane de lei, dacă îmi aduc bine aminte, pentru cele 40.000 de geci. Ei ne-au comunicat că nu au bani. Dorința lor ar fi fost ca această comandă să fie o cheltuială eligibilă în perioada de campanie astfel încât să își poată primi înapoi banii primiți în campanie”, a afirmat reprezentantul AMMA PRINT.

Din punctul de vedere al firmei sale, aceasta a primit comanda și a livrat conform instrucțiunilor clientului.

Pentru că nu s-a ajuns la un acord nici la întâlnirea de conciliere, AMMA PRINT a dat în judecată Pro România pentru neplata gecilor din campanie.

„Dobre a trimis comenzile, Dobre a trimis listele de distribuție, Dobre a trimis cantitățile, Dobre a trimis prețurile. A trimis și ok-ul final”, a susținut Mihai Volintiru.

Valoarea contractului este de 7,9 milioane de lei

Constantin Iacov a fost secretar executiv al Pro România și coordonator al campaniei de la parlamentare.

„Știu că domnul Dobre, în numele lui Victor Ponta, a dat comenzi către firma respectivă. Dacă dai mail comandă cu preț, eu știu că e contract. Faptul că dânsul nu își mai aduce aminte, e treaba lui, eu nu am semnat nimic în campanie”, este poziția lui Constantin Iacov, cel care a semnalat problema prin site-ul pe care îl deține. Precizează că mesajul nu a fost pus de hackeri, iar rolul său a fost de a atenționa autoritățile.

„E un dosar civil în instanță, există mail-uri între domnul Dobre și Mihai Volintiru de la AMMA Print, în care Pro România, prin Mircea Dobre, îi dă comandă de 40.000 de geci. E o comandă fermă de 40.000 de geci de la Mircea Dobre pentru AMMA Print. Valoarea contractului este de 7,9 milioane de lei”, dezvăluie Iacov.

Potrivit acestuia, el a cerut în ședințele Pro România să se raporteze la Autoritatea Electorală Permanentă distribuirea de geci în campanie.

„De ce nu au vrut cei din conducerea Pro România să dăm la AEP că s-au distribuit în campanie cele 40.000 de geci?”, este întrebarea pusă de Iacov conducerii partidului.

Fostul șef al campaniei de la parlamentare spune că nu a sesizat AEP în mod direct și nici nu a fost contactat până acum de reprezentanții Autorității.

„Săracul Dobre, l-a pus Ponta să semneze, nu are nici o vină omul ăla”, este opinia lui Iacov.

„Săptămâna asta o să fie executat partidul Pro România, o să îi scoată bunurile la vânzare din cauza datoriilor din campanie. Eu știu că eu îi execut cu 445 de mii de lei, e un contract de împrumut. Mai sunt și alți creditori”, afirmă fostul secretar executiv.

Reacția lui Victor Ponta

Președintele Pro România a precizat că nu a semnat vreun document în campania electorală.

„Cunosc litigiul dintre Pro România și firma afaceristului Volintiru. Am încredere că trezorierul Pro România și reprezentanții partidului au respectat exact prevederile legale. Fiind vorba de bani publici, nu se puteau accepta pretențiile nejustificate ale domnului Volintiru. Știu că acesta are procese cu toate partidele politice și că realizează venituri importante în urma acestora, dar am încredere că judecătorii vor decide în mod echitabil”, a fost poziția exprimată de Victor Ponta pentru Europa Liberă.

Sursă foto: Inquam Photos / Liviu Chirica