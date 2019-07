Fostul președinte Traian Băsescu a mărturisit că ”și acum, când văd un profesor, cred că o să-mi pună un patru!”. Acesta a reușit însă să ia BAC-ul la timp cu nota 7,40.

O apropiată a fostului președinte, Elena Udrea, s-a lăudat chiar că a mai copiat în liceu: „acum s-a prescris fapta așa că pot sa spun că s-a mai întâmplat așa în liceu. Cred că la fizică am copiat o dată, dar nu eram foarte bună, nu aveam o aplecare foarte mare pentru materia aceasta.” Aceasta a reușit să obțină o notă de 7,93 la examenul de bacalaureat.

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, binecunoscut actor pe scena politică din România, spune că a avut o medie ”în jur de 8” și recunoaște că a avut tangențe cu copițele.

„Am luat tot în jur de 8. Opt zero nu știu cât, dar eu dădeam la Medicină și am dat bacul din păcate la matematică și la romană. Eu știu că am încercat să copiez, dar la școală nu mi-a reușit pentru că m-a prins. Era la limba romană, prin clasa a 5-a sau a 6-a, nu mai știu exact. M-a prins și după aia a trebuit să învăț mai mult decât ceilalți. La Bac n-am copiat că nu se putea. În ’98 a fost cel mai greu Bac, iar la facultate nu se punea problema să copiezi”, a declarat Bănicioiu.

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a avut probleme mari cu bacalaureatul, acesta absolvind BAC-ul la vârsta de 31 de ani.

„Eram prea procupat să fac bani, decât să mă ocup de şcoală. Cred că la BAC am avut nota opt…, nu-mi mai amintesc”, spune Robert Negoiţă.

Un fost edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie, se pare că a avut aceleași înclinații după ce și-a luat BAC-ul abia la 33 de ani. În plus, cu un an înainte acesta a fost și eliminat de la examen după ce a fost prins cu ”surse de informare” asupra sa.

Te-ar putea interesa și: