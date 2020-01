Europarlamentarul PRO România, Corina Crețu, salută împlinirea a 13 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, un moment istoric, în opinia acesteia. Cu tristețe aceasta constată că în ziua de azi această realizare a devenit „un fapt banal” și este dat uitării.

„Acum 13 ani, aderarea României la Uniunea Europeana era cel mai mare eveniment istoric, după aderarea la Alianța Nord-Atlantica. Astăzi, un fapt banal, ignorat, considerat ca de la sine înțeles. Tristă această uitare. La căderea comunismului, în 1989, Uniunea Europeană era modelul şi aspiraţia noilor democraţii din Est. Care au făcut sacrificii inimaginabile în Vestul dezvoltat, pentru a avea onoarea de a deveni membre ale unui club select. Acum, deziluzia cuprinde atât noii membri, cât şi pe cei fondatori. O deziluzie care se transformă în naţionalism, protecţionism, exclusivism, în căutarea de soluţii pe cont propriu. Egoismul a luat locul solidarităţii.

Coeziunea, solidaritatea reprezintă singura formă viabilă pentru păstrarea acestui proiect unic în istoria planetei, Uniunea Europeana, care a adus mai mult de 70 de ani de pace și prosperitate pe continentul nostru, dar care este atât de atacată.

Este datoria noastră, ca oameni politici, să apăram acest proiect european, iar România este țara care nu-și poate permite în niciun caz luxul Marii Britanii, măcar să se gândească la ieșirea din acest proiect.

Ca Membru ales in Parlamentul European, PRO Romania și PRO-Europa, îmi propun sa vorbesc și in acest an, mult mai des, despre beneficiile apartenentei noastre la Uniunea Europeana”, a scris Corina Crețu pe Facebook.

