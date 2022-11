PNL refuză revenirea la o piaţă reglementată în energie

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal (PNL), a anunțat miercuri, 2 noiembrie 2022, că pe zona energiei liberalii s-au pronunţat împotriva modificării în sens negativ a ordonanţei pe energie, adică a dublării tarifelor plătite de consumatori.

Potrivit spuselor sale, o piaţă reglementată a energiei ar fi ca o întoarcere în timp care nu numai că încalcă o serie de reglementări europene sau angajamente asumate prin Tratatul de aderare, dar ne-ar aduce şi o piaţă blocată care, pe viitor, ne-ar declanşa proceduri de infringement şi blocaj.

„Am spus-o clar şi despicat încă de ieri, există discuţii privind găsirea unor soluţii pentru aspectele perfectibile ale ordonanţei dar în niciun caz nu am putea să stabilim prin această ordonanţă un preţ fix, mai mare decât cel reglementat de 0.68, care ar însemna practic o dublare. Noi ne-am angajat în trecut să trecem de la această piaţă super, ultra reglementată la una liberalizată, care să producă competiţie şi să genereze preţuri mici. Întoarcerea la o piaţă reglementată este o întoarcere în timp care nu numai că încalcă o serie de reglementări europene sau angajamente asumate prin Tratatul de aderare, dar ne-ar aduce şi o piaţă blocată care pe viitor ne-ar declanşa proceduri de infringement şi blocaj”, a spus, miercuri, Ionuț Stroe.

PNL este gata să discute despre reglementarea energiei: „Suntem deschiși la discuții”

El a ținut să menționeze că liberalii nu vor abdica de la principiile pe baza cărora au construit legislaţia existentă, adică plafonare şi compensare.

„Nu este niciun fel de blocaj, din păcate dialogul purtat prin intermediul presei este pe undeva pigmentat de un interes politic pe care unii îl au. Spun asta pentru că în cadrul coaliţei nu s-a discutat în termeni concreţi de aceste lucruri, de asta, până a fi transformate în propuneri oficiale ale social-democraţilor, le-aş eticheta ca fiind idei generale. (..) Aşteptăm o propunere concretă”, a afirmat el.

Întrebat într-o emisiuni TV de pe Profit News TV dacă reglementarea pieţei energiei reprezintă o linie roşie pentru PNL, Ionuţ Stroe a răspuns că „depinde în ce sens vede PSD această reglementare a pieţei, dacă îşi doreşte o reîntoarcere în trecut la nişte preţuri fixate de stat arbitrar sau dacă îşi doreşte pe o perioadă limitată în timp, un preţ fix, ceea ce se întâmplă şi în momentul de faţă”.

„Suntem deschişi la discuţii, nu avem niciun fel de problemă, ne dorim să facem politică serioasă nu să recurgem la nişte lucruri care ar putea să afecteze iremediabil, pe termen lung, piaţa energiei. Întoarcerea la o piaţă reglementată în termeni absoluţi ar însemna pentru România un blocaj al acestei pieţe”, a adăugat liberalul.