Potrivit surselor Paginademedia.ro, postul de știri Antena 3 rămâne fără patru reporteri și un editor. Totodată, sursa citată precizează că o parte din ei au plecat deja, unii fiind încă în perioada de preaviz.

Printre cei care pleacă se numără Alina Sorocean, reporter pe politic, Andrei Grigore, reporter pe zona politică/eveniment, Narcis Popescu, cel care acoperea toată zona politică, Vlad Ungar, reporter pe zona economică şi reporter secundar pe Guvern şi editorul Diana Bobşea.

De menționat este faptul că, potrivit sursei citate Narcis Popescu era la Antena 3 din 2017, după ce anterior a lucrat la Gândul. Acesta a confirmat plecarea sa menționân că se va alătura echipei Prima Tv.

Andrei Grigore a confirmat și el plecarea, iar potrivit surselor citate, acesta ar urma să se orienteze în zona de comunicare politică, el momentan fiind în preaviz. Acesta a ma lucrat la Pro Tv ca reporter de noapte, la Realitatea, la Observatorul Antenei 1 şi la Antena 3.

Demisii pe bandă rulantă la Antena 3

În ceea ce privește plecarea sa, acesta a declarat că a fost o decizie luată foarte greu, în contextul în care Antena 3 l-a tratat foarte bine. El a adăugat că Antena 3 nu este nu loc din care să își dorească să plece, însă a primit oportunitatea de a lucra într-un domeniu specific studiilor sale.

„E o coincidență că plecarea mea vine pe valul celorlalte plecări. A fost o decizie pe care am luat-o foarte greu. Am lucrat în alte doua televiziuni, ca reporter, înainte de Antena 3. Nicăieri nu am fost tratat mai bine decât am fost tratat la Antena 3. Aici am avut cea mai bună perioadă din punct de vedere profesional, lucru pentru care le multumesc tuturor colegilor.

Nu consider că Antena 3 este un loc din care să ai vreun motiv să pleci, dacă iți dorești să lucrezi în presă. Eu pur și simplu am oportunitatea de a lucra în alt domeniu, specific pregătirii pe care o fac în cursul anilor 2020-2022 la masterat”, a declarat acesta pentru Paginademedia.ro.

Vlad Ungar și-a confirmta și el plecarea, de câteva zile întorcându-se la Știrile TVR. Nu a oferit însă detalii legate de motivul pentru care a decis să demisioneze. El a mai lucrat la TVR în perioada 2017-2019, iar anterior a fost reporter la Digi24 Timişioara (2013-2017).

Alina Sorocean a plecat și ea la rândul ei de la Antena 3 la TVR, unde va acoperi tot zona politică. Editorul Diana Bobşea s-a despărţit și el de Antena 3 şi s-a alăturat Metropola TV, conform aceloraşi informaţii Paginademedia.ro.