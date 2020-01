Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a reafirmat că poziția sa a rămas aceeași față de extinderea centralei nucleare de la Cernavodă. Ministrul consideră că această extindere ar trebui făcută cu partenerii strategici ai României, țări NATO sau ale Uniunii Europene, scrie news.ro.

„În momentul de faţă proiectul stagnează cu compania chineză. O să avem discuţii cu Nuclearelectrica vizavi de ceea ce s-a mai întâmplat, e un acord practic de asociere şi atât. Nu s-a mai întâmplat absolut nimic la Nuclearelectrica, o să avem discuţii. Dumneavoastră cunoaşteţi poziţia mea prin care eu am spus că aş prefera să lucrăm cu partenerii strategici ai României pentru că suntem o ţară membră NATO, a Uniunii Europene şi… Eu am zis că aş prefera să lucrez cu companii care sunt ale…”, a declarat ministrul Economiei marţi seară, într-o emisiune la B1 Tv.

Ministrul consideră că Nuclearelectrica ar putea să construiască singură unul dintre reactoare dacă statul are o politică de dividende foarte corectă față de companie.

„Eu sunt foarte optimist că reactoarele 3 şi 4 se vor construi şi, de ce nu, şi al cincilea reactor, dar eu cred mai mult că Nuclearelectrica, dacă statul are o politică de dividende foarte corectă vizavi de Nuclearelectrica – şi anul acesta a arătat-o, în 2019 noi nu am luat dividende de la Nuclearelectrica – poate construi chiar singură un reactor. Deci inclusiv acest scenariu este luat în calcul pentru că în momentul când îşi construieşte singur reactor nu mai are nevoie de absolut nimeni să se asocieze, are know how, are tehnologie, canadienii pot să vină lângă Nuclearelectrica pentru că ei au know how-ul pentru CANDU (un tip de reactor dezvoltat de companii canadiene, care sunt considerate foarte sigure– n.r.) ” a mai spus ministrul Energiei.

