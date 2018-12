EXCLUSIV Milionarul român care a lucrat cel mai mare pământ din Europa: Lumea a aflat că stau pe cash. Sunt asaltat de propuneri

Vânzarea exploataţiei de 55.000 de hectare marca intrarea masivă a arabilor pe piaţa agricolă a Europei. La acel moment, Duluţe a oferit unele detalii privind tranzacţia, menţionând că are o valoare între 200 şi 250 de milioane de euro, că el rămâne cu o participaţie minoritară şi că arabii au planuri mari la Brăila. ‘’Este strict vorba despre o tranzacţie între entităţi private, nu se vinde pământul din Insulă, că ăla e al statului, se vinde afacerea. Palma am bătut-o, după cum am agreat şi clauzele generale... Din ce mi-au prezentat, vor investi circa 500 de milioane de euro, în cinci ani, în utilaje, amenajări pentru irigatii şi extindere în zootehnie.”, spune Duluţe.

Acum, acesta, cu o parte din bani deja în conturi, vorbeşte mai pe larg despre ce se va întâmpla cu Insula Mare şi planurile pe care în continuare. Doar cu o parte, pentru că finalizarea tranzacţiei se va face în luna februarie a anului viitor. Duluţe nu vrea să spună cât a încasat deja şi nici cu ce procent de acţiuni rămâne.

Aflăm astfel, de la fermier, că arabii au pregătiţi 500 de milioane de euro pentru modernizarea şi extinderea activităţii. (Investiţiile ) în utilaje, amenajari pentru irigatii şi extindere în zootehnie. Pe partea cu animalele, este vorba de o dezvoltare integrată, de la creşterea animalelor - oi , la sacrificare şi procesare. Înţeleg că vor să crească 150.000 de oi în insulă, soiuri aclimatizate. Este şi normal, la ce piaţă au ei. Sigur, acum am avut ghinionul cu bolile astea la animale, de-au venit peste noi, dar situaţia se va regla ”, precizează fermierul. Potrivit acestuia, culturile locale vor fi păstrate, mai ales cerealele, iar unele, cum ar fi cele de lucernă(2.500 de hectare, în prezent), extinse. “Maxim 10.000 de hectare vor fi cu lucernă- nutreţ pentru animale”, mai spune Duluţe. În prezent, acesta urmăreşte să cumpere cât mai mult teren agricol în ţară. “Am în vedere 1.200 de hectare în zona Timişoara – Arad, de la un neamţ, mai tatonez şi sudul Moldovei. Ideea e că am multe oportunităţi acum, lumea a aflat că stau pe cash şi am tot felul de propuneri. Ideea, în mare, este să cumpăr terenuri pentru a face o afacere din vânzarea lor ulterioară”.

Cumpără şi ferma, beneficiază şi de subvenţie de milioane