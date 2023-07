Sâmbătă, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a discutat despre avantajele diagnosticului genetic pentru anumite tipuri de cancer în cadrul unui interviu acordat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV. Deși a recunoscut unele „imperfecțiuni” în legea existentă, Rafila a subliniat importanța corectării acestora pentru a se asigura că toți pacienții diagnosticați cu această boală pot avea acces la cele mai bune îngrijiri posibile.

„Toată lumea discută despre diagnosticul genetic, o să încerc să şi explic despre ce este vorba pentru că acest diagnostic genetic este cel care, pentru anumite tipuri de cancer, nu pentru toate, poate să facă diferenţa. În ce sens? Dacă ai un anumit profil genetic al tumorii, atunci poţi să dai un anumit medicament, adică există această potrivire între tipul de tumoră şi tipul de medicament pe care îl primeşti. Asta înseamnă medicina personalizată: adică tipul de medicament pe care îl primeşti este legat cu foarte mare precizie de tipul de tumoră”, a explicat Alexandru Rafila.

Legislația nu este 100% perfectă

Ministrul Sănătății a mai precizat că această lege nu este 100% perfectă, precizând că este vorba despre ”imperfecțiuni” în ceea ce privește punerea în practică a planului pentru combaterea cancerului.

„Suntem, de exemplu, în imposibilitatea finanţării şi vă dau un exemplu care poate fi înţeles de toată lumea: bani există pentru testele genetice, sunt la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar în lege scrie că banii sunt la Ministerul Sănătăţii. Banii pentru radioterapia stereotactică spune că trebuie să plătească Ministerul Sănătăţii, când toate tipurile de radioterapie sunt decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Or, astea sunt imperfecţiuni care trebuie corectate tocmai ca oamenii să aibă acces la aceste tipuri de servicii”, a explicat Alexandru Rafila.

El a menționat că una dintre problemele legislației planului anticancer a fost concentrarea sa inițială asupra a doar opt tipuri de cancer, pe care a considerat-o discriminatorie. Ministrul a subliniat că planul împotriva cancerului a fost elaborat de specialiști medicali de top.

Alexandru Rafila, reacție la acuzațiile aduse la adresa sa

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a răspuns acuzațiilor aduse de deputatul PSD Patriciu Achimaș Cadariu, medic și fost ministru al Sănătății, care a declarat că nu susține un guvern cu un ministru care îi ridiculizează pe bolnavii de cancer. Rafila precizează că în ultimele șapte luni i-a adresat mai multe invitații lui Cadariu pentru a intra în discuții cu specialiștii din minister în legătură cu planul pentru bolnavii de cancer, însă nu a primit niciun răspuns.

„Eu nu m-am certat niciodată cu domnul Achimaş. Am avut totdeauna cuvinte de apreciere la adresa lui. Singurul lucru pe care l-am făcut şi la care nu am obţinut însă răspuns, a fost să-l invit în ultimele şapte luni, în repetate rânduri, să discutăm la sediul Ministerului Sănătăţii, sau în alt loc, nu contează, mai puţin cu mine, ci cu colegii lui din domeniul oncologiei şi cred că acolo argumentele de natură profesională şi ştiinţifică ar trebui să primeze. Deci eu nu m-am certat şi nu l-am jignit cu nimic pe domnul profesor Achimaş. Nu ştiu dacă reciproca este valabilă”, a afirmat Alexandru Rafila.

De asemenea, oficialul român a mai spus că atunci când discută despre legi care au în prim-plan sănătatea pacienților nu are orgolii.

„Cu siguranţă nu îmi doresc ca pe monumentul funerar să apară o listă de realizări în slujba poporului român. Eu sunt un om normal. Cred că orgoliile sunt în altă parte şi, dacă o să vă uitaţi, aşa, cu neutralitate, la declaraţiile mele şi la declaraţiile altora care au avut diverse opinii în ceea ce mă priveşte o să vedeţi că eu nu am jignit pe nimeni, m-am plasat într-o zonă în care doresc să venim cu argumente, nu cu injurii, este total neadevărat şi eu nu-mi doresc să-mi asum şi chiar o variantă de plan la care au lucrat specialiştii în oncologie, o să vedeţi că numele meu nu apare acolo şi nici nu-mi doresc lucrul ăsta pentru că nu am lucrat-o eu efectiv, eu sunt ministrul Sănătăţii şi munca şi paternitatea acestor documente de natură tehnică, profesională, aparţine specialiştilor în oncologie”, a mai spus ministrul.

Motivul acuzațiilor aduse la adresa lui Alexandru Rafila

Precizările făcute de ministrul Alexandru Rafila vin după ce fostul ministru al Sănătății Patriciu Achimaş Cadariu a criticat planul împotriva cancerului, cel pe care MS l-a promovat.

”În momentul în care inventezi o gogoriţă, un aşa zis nou plan care ar trebui din nou să stea în transparenţă câteva luni sau să fie votat, ca ordonanţă sau în Parlament, mi se pare ceva de domeniul…îmi e greu să comentez”, a spus Cadariu.

Mai mult, el a precizat că ”Nu am fost urecheat de nimeni, nu am nimic de reproşat politic, nu ăsta este subiectul şi aş vrea să subliniez că este o problemă a pacienţilor de cancer pentru care am lucrat un grup larg, am produs o lege compatibilă cu legile europene, pentru a da aceeaşi şansă pacienţilor români ca şi celor din Vest şi dintr-o dată toate aceste lucruri se văd, ca să nu spun năruite, amânate”.