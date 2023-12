Plafoanele pentru plăţi în numerar au fost din nou modificate. Prin intermediul noii legislații, Legea nr. 70/2015 a suferit modificări menite să întărească disciplina financiară în ceea ce privește tranzacțiile de încasări și plăți în numerar.

Legislația stabilește și definește doi noi termeni: „supermagazin” și „hipermagazin”. Acestea sunt definite drept „structuri de vânzare”, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 99/2000.

O altă modificare este aceea că plățile realizate din avansuri spre decontare vor cunoaște o creștere. Limita stabilită este plafonul zilnic de 5.000 de lei. Această limită a fost stabilită pentru fiecare individ care a primit avansuri spre decontare.

În plus, tranzacțiile financiare în numerar între părțile menționate la articolul 1, alineatul (1), și persoanele fizice, care includ costul livrărilor sau achizițiilor de bunuri, prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi, se desfășoară respectând limita zilnică de 10.000 lei de la/spre o persoană.

Cantitatea de bani în numerar disponibilă în casieria entităților menționate la articolul 1, alineatul (1), nu poate să depășească, la finalul fiecărei zile, suma maximă de 50.000 lei. În cazul magazinelor de tip „cash and carry”, supermagazinelor și hipermagazinelor care sunt constituite și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, suma de numerar disponibilă în casierie nu poate să depășească, la finalul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei.

Banii în numerar care depășesc limita prevăzută trebuie să fie depuși în conturile bancare ale acestor entități în decurs de două zile lucrătoare.

Reguli noi și pentru societățile cu mai multe casierii. În situația persoanelor menționate la articolul 1, alineatul (1), care dispun de mai multe casierii, limitele stabilite conform articolului 3, alineatul (1), literele a) și b), precum și ale articolului 4, alineatul (1), se aplică individual fiecărei casierii. Aceasta înseamnă că limitele pentru anumite tranzacții nu sunt calculate pentru fiecare punct de lucru în mod separat, ci sunt cumulate.

Acest lucru este valabil pentru următoarele tipuri de tranzacții:

„a) incasari de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;

b) incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

c) operatiunile de incasari si plati in numerar efectuate intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor livrari ori achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finantari, se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre/de la o persoana”, potrivit sursei citate.