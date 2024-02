Pensii private Pilon II. Din anul 2024, angajații vor contribui cu un procent suplimentar de 1% la pilonul II al sistemului de pensii private obligatorii, ajungând astfel la un procentaj total de 4,75%. În comparație, contribuția la pilonul I, pensia de stat, va înregistra o scădere. Ea va ajunge la 20,25%.

Aceste două contribuții combină pentru a forma cota de asigurări sociale (CAS) în valoare de 25% din salariul brut.

Contribuția la Pilonul II este inclusă în totalul contribuției de asigurări sociale (CAS) datorate sistemului public de pensii.

La sfârșitul lunii septembrie 2023, piața pensiilor private din România a atins active totale de 121,55 miliarde de lei. S-a înregistrat, astfel, o creștere de 21,5%. Aceste date se regăsesc într-un raport publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii private, maxim istoric

De asemenea, valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat a ajuns la 117,17 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie 2023. Este vorba de o creștere de aproximativ 32% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022. Se marchează, astfel, un nivel maxim istoric.

Raportul menționează că piața pensiilor private din România a înregistrat o creștere de 21,5% în comparație cu finalul anului precedent. Este o creștere și de 32% față de septembrie 2022. Activele totale ale sistemului de pensii private au reprezentat peste 8% din Produsul Intern Brut (PIB) la sfârșitul lunii septembrie 2023. Acest lucru a reflectat o evoluție pozitivă în ultimii ani. În trimestrul al treilea al anului 2023, volatilitatea activelor unitare nete ale fondurilor de pensii private a fost moderată, fără evenimente deosebite pe termen scurt.

Numărul de participanți înregistrați în Pilonul II a atins 8,09 milioane de persoane

În ceea ce privește Pilonul II al sistemului de pensii, numărul de participanți înregistrați în Pilonul II a atins 8,09 milioane de persoane la finalul lunii septembrie 2023.

Numărul de participanți înregistrați în Pilonul II a atins 8,09 milioane de persoane la finalul lunii septembrie 2023, În anul precedent erau 7,96 milioane. Contribuția medie a participanților în sistem a crescut la aproximativ 266 de lei/participant, în comparație cu 237 de lei/participant în decembrie 2022.

Plasamentele au rămas orientate către titluri de stat și acțiuni

În primele nouă luni ale anului 2023, contribuțiile în sistemul de pensii administrate privat au totalizat 9,54 miliarde de lei, reflectând o creștere de aproximativ 16% față de aceeași perioadă a anului 2022.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a atins 5,86% în septembrie 2023, în creștere față de nivelul de 4,13% înregistrat la sfârșitul anului 2022. Valoarea medie a activului unui participant în sistemul de pensii administrate privat a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 14.630 de lei la sfârșitul lunii septembrie 2023, reflectând o creștere de aproape 29% față de aceeași perioadă a anului precedent și o creștere de 19,5% comparativ cu sfârșitul anului 2022.

Plasamentele fondurilor de pensii administrate privat au rămas orientate către titluri de stat și acțiuni, reprezentând 64,4%, respectiv 23,3% din valoarea totală a activelor în Pilonul II la sfârșitul lunii septembrie 2023. Investițiile au inclus și obligațiuni corporative (5,09%) și depozite bancare și conturi curente (3,79%).

Se adună 600 de lei în plus pe parcursul unui an

Peste opt milioane de români vor beneficia de creșterea sumelor la pensia privată începând cu anul 2024. Angajații vor contribui cu un procent suplimentar de 1% la pilonul II. Acest lucru aduce contribuția totală la 4,75% pentru această pensie obligatorie administrată privat.

Această schimbare implică o reducere a contribuției la pilonul I. Pensia de stat va fi de 20,25%. Contribuțiile combinate la cele două piloane totalizează 25% din salariul brut sub forma CAS.

Modificarea adusă la pilonul II de pensii înseamnă că, cu fostul procent de contribuție de 3,75% și o sumă lunară de 187,5 lei pentru un salariu brut de 5.000 lei, într-un an se acumulau 2.250 lei. Cu noua contribuție de 4,75%, se adună 600 de lei în plus pe parcursul unui an. Suma totală va ajunge la 850 lei, arată Antena 3 CNN.