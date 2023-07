Funeraliile Janei Birkin vor avea loc, luni, la Paris

Numai familia și prietenii ei vor putea intra în Biserica Saint-Roch din Paris, Franța. Ceremonia de înmormântare va începe la ora 10:00, potrivit informațiilor oferite de un amic al regretatei vedete.

„Cu toate acestea, pentru a implica publicul larg, ceremonia va fi transmisă în direct pe un ecran gigant la colţul dintre strada Saint-Honore şi strada Pyramides”, a zis acesta, relatează agenția de presă AFP.

Doliu în Franța! Jane Birkin s-a stins din viață

Vă amintim că Jane Birkin a decedat la onorabila vârstă de 76 de ani, duminica trecută, în locuinţa ei din Paris.

Vedeta a devenit cunoscută datorită relației ei cu Serge Gainsbourg, fiind considerată o emblemă de stil la sfârșitul anilor ’60 și în anii ’70. Jane Birken era renumită peste hotare pentru hitul ei din 1969 – „Je t’aime…moi non plus”. Primele sale roluri au fost în două filme premiate la Festivalul de Film de la Cannes, „Le Knakck”, de Richard Lester, în 1965, şi „Blow-Up”, de Michelangelo Antonioni, în 1967.

Cu această experienţă, în 1968, ea a decis să se mute în Franţa, unde l-a întâlnit pe Serge Gainsbourg, cu care a trăit o poveste de dragoste care s-a concretizat în câteva titluri senzaţionale şi scandaloase, în special duetul „Je t’aime moi non plus”, care a marcat istoria muzicii franceze. Deşi cuplul Birkin-Gainsbourg s-a despărţit în 1980, Serge Gainsbourg a scris pentru ea, trei ani mai târziu, unul dintre cele mai prestigioase albume ale sale, „Baby alone in babylone”, pentru care a fost recompensată cu un disc de aur.

Problemele sale de sănătate au obligat-o să-şi întrerupă temporar cariera în 2012 din cauza unei pericardite acute, ce-i impunea să se odihnească. În decembrie 2022, ea şi-a pierdut fiica cea mare, Kate. Jane Birkin se retrăsese de ceva vreme din lumina reflectoarelor, după ce îşi reluase activitatea în urma unui atac vascular cerebral suferit în 2021. În martie 2023, stafful ei anunţase anularea concertelor sale timp de două luni, iar la sfârşitul lui mai 2023 au fost anunţate noi anulări.