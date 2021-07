Alianţa Pfizer/BioNTech a informat într-un comunicat transmis că intenţionează să solicite ”în următoarele săptămâni” autorizarea pentru o treia doză din vaccinul său împotriva COVID -19, în special în Statele Unite şi Europa, relatează AFP.

Sursa citată precizează că cea de a treia doză de vaccin este destinată să ofere o protecţie imunitară sporită persoanelor deja vaccinate cu primele două doze. Decizia vine în contextul în care, ultimele rezultate au fost încurajatoare din punct de vedere al siguranței.

”Pfizer şi BioNTech au constatat rezultate încurajatoare ale unor teste în curs pentru o a treia doză din vaccinul actual”, au explicat companiile.

În același timp, sursele citate au mai subliniat faptul că ”intenţionează să transmită aceste date către FDA, EMA şi alte autorităţi de reglementare în următoarele săptămâni”, referindu-se la Agenţiile americană şi europeană a medicamentelor.

În ceea ce privește rezultatele studiilor, Pfizer susține că o doză de rapel administrată la șase luni după cea de a doua doză crește numărul de anticorpi, un lucru benefic în fața noilor forme ale virusului.

”Date preliminare ale studiului arată că o doză de rapel administrată la 6 luni după a doua doză are un profil de toleranţă coerent, provocând niveluri ridicate de anticorpi neutralizanţi” împotriva virusului, inclusiv împotriva variantei Beta, apărută în Africa de Sud.

Sursele citate mai precizează că aceste niveluri sunt ”de cinci până la 10 ori mai mari” decât cele observate după primele două doze. De menționat este faptul că, rezultatele acestui studiu vor fi publicate într-o revistă ştiinţifică, au precizat Pfizer/ BioNTech.

Totodată, cele două companii au ținut să sublinieze și faptul că vaccinul lor a dat rezultate bune în laborator împotriva variantei Delta şi că, prin urmare, o a treia doză ar putea creşte imunitatea împotriva acestei variante.

Au loc teste pentru a ”confirma această ipoteză”, au mai indicat cele două companii.

As we continue to be led by the science, today we are providing an update on our comprehensive #COVID19 vaccine booster strategy in light of emerging data including data relating to the #DeltaVariant. https://t.co/P0XmAGrxlt pic.twitter.com/JZ5JIIKwHC

— Pfizer Inc. (@pfizer) July 8, 2021