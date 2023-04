Așadar, reprezentanții Comisiei Europene au transmis că ar fi de acord cu interzicerea importurilor de cereale până la data de cinci iunie dacă se renunță la acțiunea solitară din restul țărilor.

Petre Daea a venit cu o nouă informație în scandalul cerealelor

„A doua direcție de sprijin a fost aceea ca pe o perioadă determinată de timp, până în data de cinci iunie, să se oprească importul de cereale și pentru alte patru produse”, a declarat Petre Daea.

De asemenea, Răzvan Filipescu de la Asociația Producătorilor Agricoli din Dobrogea a subliniat că administrația publică se confruntă cu un „haos generalizat”.

„Este un haos generalizat la nivelul administrației publice. Noi suntem extrem de dezamăgiți de atitudinea și modul de negociere al ministrului, care din punctul nostru de vedere este total depășit.

De câteva luni de zile noi vorbim despre situația gravă a fermierilor care se confruntă cu imposibilitatea vânzării de marfă pe care o au în stocuri acuma, de blocajele din portul Constanța care, atenție, dacă Comisia Europeană va lua decizia de a suspenda importurile până pe cinci iunie, în luna iunie, după data de 20, când vom intra la recoltat vor fi aceleași probleme cu care ne confruntăm de anul trecut.

Noi am spus foarte clar care ar fi soluțiile: fie introducerea taxelor vamale, fie a celor contingente de marfă”, a explicat Răzvan Filipescu, conform Antena 3.

Petre Daea a spus că România ar putea primi o cantitate mai mare de cereale ucrainene

Anterior, ministrul român al Agriculturii a subliniat că România ar putea primi o cantitate mai mare de cereale ucrainene, în contextul în care a rămas „singura poartă de intrare pentru import”.

„În condițiile în care România a rămas singura poartă de intrare pentru import mă aștept și ne așteptăm ca să apară în România, din dorința de a prelua produsele din Ucraina, o cantitate mai mare ca până acum. Deci o situație mai dificilă pentru țară, în condițiile în care ceilalți și-au închis granițele”, a declarat Petre Daea.

Ministrul a precizat că atunci când Comisia va hotărî să se oprească importul, „lucrurile acestea vor dispărea”. Totodată, Petre Daea a anunțat și măsurile luate de autoritățile române în ceea ce privește tranzitul produselor din Ucraina.

„Cu privire la transport am stabilit așa, să punem un sigiliu, chiar dacă are sigiliu mijlocul de transport, fie el rutier, feroviar sau barje. Sigiliul pus peste cel care există este siguranța noastră că îl putem urmări și va fi urmărit prin sistem și confirmat la destinație că a ajuns sub un sigiliu neviolat”, a mai spus Petre Daea.