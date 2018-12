Peste 500 de persoane cu DIZABILITĂȚI, angajate la Bursa locurilor de muncă. Care au fost domeniile de interes

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi a fost marcată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS), în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi (ANPD), prin organizarea, la nivel naţional, a unor evenimente pentru conectarea persoanelor cu dizabilităţi la oportunităţile de angajare de pe piaţa muncii, precum şi activităţi specifice bursei locurilor de muncă, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Muncii.

Acţiunile derulate s-au desfăşurat sub deviza "Pot ce poţi şi tu! Angajează-mă!".

La evenimentele organizate la nivel naţional, luni, au fost oferite 2.792 de locuri de muncă, dintre care 2.411 destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Astfel, 362 de agenţi economici au oferit locuri de muncă în domenii precum: comerţ, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea autovehiculelor de transport, construcţii de clădiri, fabricarea de mobilă, industria alimentară.

"Din totalul celor 1.523 de persoane participante la această acţiune, 1.292 au fost persoane cu dizabilităţi. La această acţiune organizată la nivel naţional de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, au fost selectate în vederea încadrării 570 de persoane, dintre care 509 din categoria persoanelor cu dizabilităţi", scrie în comunicat.

Persoanele fără studii superioare au fost selectate în vederea încadrării în muncă în meserii precum: muncitor necalificat, ucenic, ambalator manual, manipulant marfă, confecţioner asamblor articole textile, lăcătuş mecanic etc. Pentru persoanele cu studii superioare au fost oferite locuri de muncă în meserii precum: economist, arhivist, asistent manager, asistent social, inginer, psiholog.

"Am pornit de la ideea că, dacă vom reuşi să angajăm fie şi măcar o persoană, în urma organizării acestei Burse, atunci ea va fi un succes, acest lucru va însemna că am reuşit să integrăm pe piaţa muncii o persoană cu dizabilităţi, în plus. Iată că am reuşit să integrăm peste 500 de persoane cu dizabilităţi, nu doar una. Vom organiza în continuare astfel de evenimente, pentru că locul persoanelor cu dizabilităţi este în societate, integrate şi nu excluse din societate. Le mulţumim partenerilor, angajatorilor, dar şi persoanelor care au venit, astăzi, să îşi caute un loc de muncă", a transmis ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, care a participat la Bursa organizată în Bucureşti, la sediul DGASPC Sector1.