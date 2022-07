Pericol la o centrală nucleară din Ucraina! Au tras cu rachete. Situația este extrem de tensionată

Așadar, şeful Energoatom a transmis vineri că armata rusă a desfăşurat lansatoare de rachete pe situl centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control ruşilor de la începutul lui martie, şi cu care loveşte în special raionul Nikopol.

„Ocupanţii ruşi au instalat sisteme de tiruri de rachete pe teritoriul centralei nucleare Zaporojie şi de acolo lovesc raionul Nikipol. Situaţia este extrem de tensionată şi tensiunea creşte pe zi ce trece. Ocupanţii îşi aduc acolo maşinăriile, inclusiv sistemele de rachete cu care au lovit deja peste râul Nipru şi pe teritoriul Nikopol”, a declarat preşedintele Energoatom, Petro Kotin, conform informațiilor preluate de afp.com

Până la 500 de soldaţi ruşi sunt încă pe locul centralei

De asemenea, şeful Energoatom a spus că până la 500 de soldaţi trimiși de Rusia sunt încă pe locul centralei. Ei „controlează situl”, a spus Petro Kotin.

„Echipamente grele, ocupanţi şi camioane încărcate cu armament şi explozivi rămân staţionate pe situl centralei”, a subliniat acesta, considerând „insuficientă” presiunea pentru a îi face să plece şi criticând în special Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Directorul general al acesteia, Rafael Grossi, a insistat joi, potrivit unui comunicat, asupra „importanţei” ca AIEA să poată vizita centrala pentru a efectua „operaţiuni esenţiale de securitate, siguranţă şi protecţie la cea mai mare centrală nucleară din Ucraina”.

Agenţia nu a mai putut merge la centrala atomică de la invazia rusă a Ucrainei pe 24 februarie. Situl este ocupat de forţele ruse, dar personalul ucrainean continuă să îl opereze, a precizat comunicatul, evocând o situaţie „extrem de dificilă” din cauza „presiunii constante asupra personalului”.

Rafael Grossi şi-a reiterat „temerile tot mai mari” privind condiţiile în care se află aceşti angajaţi şi „impactul acestor condiţii asupra siguranţei şi securităţii centralei”.

Centrala nucleară de la Zaporojie este cel mai periculos loc din Europa la ora actuală

Directorul adjunct al Agenției de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din Ucraina, Maksym Shevchuk, a declarat, în cursul zilei de vineri, că centrala nucleară de la Zaporojie, cea aflată sub ocupație rusească, este cel mai periculos loc din Europa la ora actuală.

Pe acest fond, Maksym Shevchuk spune că Agenția Internațională pentru Energie Atomică ar trebui să pună presiune pe Vladimir Putin să își retragă trupele din perimetrul centralei, având în vedere că securitatea acesteia se află în pericol.

„După cum ştiţi, centrala nucleară de la Zaporojie este sub ocupaţie. Aceasta este cea mai mare centrală nucleară din Europa. Are şase reactoare, cu foarte mult combustibil nuclear. Noi stocăm combustibilul nuclear, precum şi cantităţi mari de deşeuri nucleare. Cred că este cel mai periculos loc din Europa şi desigur cred că trebuie să punem presiune pe Rusia. Am solicitat Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică să solicite Rusiei să părăsească acest obiectiv, din cauza obiectelor cu energie atomică, ce nu au fost proiectate pentru niciun fel de acţiune militară, pentru că există tratate internaţionale care interzic astfel de acţiuni. Este complet normal şi periculos, nimeni nu ar trebui să facă aşa ceva vreodată”, a afirmat Shevchuk.