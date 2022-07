România ar putea fi în mare pericol, în cazul în care războiul declanșat de Rusia în Ucraina va continua. Un avertisment în acest sens a venit de la Generalul Cătălin Tomescu, fost comandant NATO, Corpul Multinațional Sibiu.

Fostul comandat a analizat noile hărți de război și a precizat ce amenințări ar putea viza atât România cât și NATO. Într-un interviu acordat la Antena 3, acesta a vorbit despre cifra de pe flancul estic al NATO, dar și despre poziția pe care țara noastră o ocupă acum.

Astfel, Cătălin Tomescu susține că NATO are 10 corpuri și reacționează într-o secundă de când s-a votat articolul 5. Pe de altă parte, el a explicat că și Armata Română este mobilizată, astfel încât în cazul unui eventual atac s poată să riposteze.

Armata Română, pregătită să reacționeze în orice moment

„NATO are 10 corpuri. La nord e corpul multinațional de nord-est al polonezilor, care are și 2 divizii tot ale lu NATO, subordonate lui, iar la noi avem corpul regional de la Sibiu, pe care am avut onoarea să îl operaționalizez până la faza inițială.

De asemenea, avem și noi divizia multinațională de sud-est, cea din București. NATO reacționează într-o secundă de când s-a votat articolul 5 și Secretarul general îi transmite hârtia. Dar nu vă închipuiți că Armata Română când o începe să cadă cu bombe şi rachete noi o să ne uităm la ele și le numărăm. NATO are o structură militară care este pregătită”, a precizat acesta.

Generalul subliniază faptul că de la debutul războiului din Ucraina, generalii i-au avertizat pe politicieni cu privire la numărul militarilor, care trebuie să fie semnificativ mai mare.

Totodată, el a precizat și rolul celor 3.000 de americani care se află chiar în aceste momente la Mihail Kogălniceanu și care sunt primii ce vor răspunde în cazul unui atac.

Câți Militari NATO sunt acum în România?

„Iar după evenimentele din februarie, deci după războiul din Ucraina, normal că noi, generalii, le-am spus la politicieni: dragii noștri conducători, vedeți că nu ne ajung cei 30.000 mii și trebuie să luați o decizie dacă măriți, pentru că fără decizie politică nu se poate.

Deci rolul celor 300.000 acesta este să răspundă în caz de atac pe toţi cei 3.500 de kilometri în prima etapă. Cei 3.000 de americani care sunt la Mihai Kogălniceanu care sunt batle group-ul Statelor Unite, după care grupul batle care e la Cincu în subordine NATO, ei vor fi prezenţi în secunda aia cu noi. Ei sunt primii care răspund”, adaugă generalul.

Cătălin Tomescu a mai menționat că la momentul actual, România are militari din mai multe țări care au demonstrat că sunt alături de țara noastră. În acest sens, România trebuie și ea la rândul ei să îi aprecieze și să lase deoparte frustrările ”politice”, el amintind de militarii români plecați în Afganistan și în Iran.

România trebuie să își sprijine aliații

„În momentul de față avem Alianța care ne sprijină și de aia ne-am și luptat să intrăm în Alianță, să nu rămânem singuri cu niște vecini din ăștia care poate peste noapte…

(…)Noi avem în România militari portughezi, militari americani, militari olandezi. Păi oamenii ăștia vin de la mii de kilometri. De la 6 la 12 luni fără familii, fără copii. Păi nu vin să plimbe,vin ca să ne demonstreze că sunt cu noi.

Și noi trebuie să avem o atitudine ca atare. Dacă avem atitudine din asta că oameni ăștia sunt în vacanță, e foarte rău pentru că ei nu vin în vacanță. Să nu confundăm frustrările noastre politice și neajunsurile interne pe diferite elemente.

De-aia am fost și noi în Afganistan și în Irak ca să arătăm că suntem cu ei. Ce treabă avem noi cu Afganistanul, dacă e să o luăm așa? Păi da, dacă ești în alianță, te-ai băgat. Trebuie să fii nu numai consumator de securitate și să apeși tu pe buton ca la ospătari să vină să te ajute pe tine”, a completat acesta.

Generalul susține că este de partea succesului asigurării securității și dependenței României, adăugând că țara noastră trebuie să rămâne serioasă și totodată să fie pregătită în fața oricărui tip de situație.

„Așa se pune problema. Şi așa trebuie văzut. Noi suntem la frontiera de est, pe margine, suntem cu spatele la zid, că e țara noastră și trebuie să ne gândim cu seriozitate de ce parte a baricadei suntem.

Eu sunt de partea că succesul asigurării securității și dependenței României este numai în cadrul NATO”, a explicat Generalul Cătălin Tomescu, fost comandant NATO, Corpul Multinațional Sibiu, la Antena 3.