„Anul 2020 nu a fost ușor pentru mine. S-au produs schimbări mari, nu doar pandemia. A fost și cu divorțul, că nu e niciun fel de secret, nu ne ascundem. Au fost niște schimbări majore și sunt în continuare schimbări majore în viața mea, însă trebuie să vedem de fiecare dată jumătatea plină a paharului, iar lucrurile în momentul de față vă garantez că sunt exact așa cum le-am prezentat în primul filmuleț.

Pe 24 decembrie, de Crăciun, fetițele au fost la mine, iar pe 25 fetele au fost la Raluca. Revelionul l-au făcut mine, anul viitor poate vor fi la Raluca căci eu voi avea concert. Copiii nu trebuie luați nici de mamă, nici de tată. Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. Și ea și-a dorit același lucru, am stat de vorbă și am înțeles niște lucruri”, a declarat Pepe la Pro TV.

Pepe spune că situația este amiabilă

De asemenea, artistul a completat că situația este amiabilă, chiar dacă „au fost mici derapaje”, deoarece este necesară „o relație frumoasă de dragul copiilor. ”

„Am spus de la început că nu vor fi scandaluri. Că au fost mici derapaje, că cineva a încercat să mai creeze ceva, astea au trecut. Din punctul meu de vedere, ne-am întors din punctul în care am plecat acum două luni și jumătate și suntem bine.

E o situație amiabilă, pe care noi am stabilit-o de la bun început. Dacă au fost mici derapaje, nu au fost ale mele și nici nu mai contează. Trecem peste, pentru că așa este normal și frumos.

Atât timp cât 50 la sută din varianta de sută la sută nu-și dorește, nu mai e cale de împăcare. Eu respect dorința fiecăruia. Puteam să bag mana în foc că nu mă despart toată viața de Raluca și uite că nu a fost așa.

Eu sunt un tip hotărât. Dar e vorba despre copiii noștri, viața noastră, trebuie să fim alături de copiii noștri amândoi, trebuie să comunicăm între noi. Trebuie să ne lăsăm pe noi deoparte, să lăsăm frustrarea și orgoliile la o parte. Trebuie să avem o relație frumoasă de dragul copiilor. Chiar am reușit asta. Vorbesc zilnic cu Raluca”, a conchis artistul.