Pensionarii s-au revoltat maxim. Totul a pornit de la declarația făcută de Raluca Turcan, care a făcut un anunț cutremurător despre pensii. În consecință, pensionarii nu au mai rezistat. Ei s-au legat cu lanțuri în fața Palatului Cotroceni. Aceștia se plâng că nu mai au ce pune pe masă în condițiile în care pensiile lor nu mai pot ține pasul cu inflația.

”Am venit la Palatul Cotroceni pentru a atenționa la modul cel mai serios pe președintele României, Klaus Iohannis, de faptul că situația pensionarilor din România a ajuns sub limita suportabilității. Nu a fost respectată o lege promulgată de Președintele României. Legea cu privire la creșterea punctului de pensie. Nu a fost aplicată legea cu privire la indexarea pensiilor.”, a declarat unul dintre protestatari, potrivit Antena 3.

În urmă cu puțin timp, Raluca Turcan a spus că puterea de cumpărare va scădea atât de mult încât ce se cumpără acum cu 500 de lei se va cumpăra atunci cu o pensie de 1.500 de lei.

Declarația care i-a scos din minți pe pensionari

„Atât de tare va scădea puterea de cumpărare încât cu o pensie de 1.500 de lei se va cumpăra ce se cumpără acum cu 500 de lei. Asta se va întâmpla până în 2030-2035.”, a spus Raluca Turcan, ministrul Muncii.

Cât despre cumulul pensiei cu salariu de la stat, ministrul a declarat că nu va exista o obligativitate și că românii care se vor simți în putere să muncească după pensionare vor putea face acest lucru. ”Fără cumul între pensie şi salariu la stat. E vorba despre o opţiune. Niciun fel de obligativitate. Toate vehiculaţiile (sic!) care s-au făcut în spaţiul public nu au nicio treabă cu realitatea.

Practic, o persoană ajunsă la vârsta de pensionare dacă se consideră în continuare în putere poate să opteze să rămână în activitate.

În România, situaţia este următoarea: speranţa de viaţă la naştere e sub media europeană. Speranţa de viaţă la pensionare e sub media europeană. Calitatea vieţii active este sub media europeană.

Noi nu suntem de acord, ca guvernanţi, să creştem vârsta de pensionare, ci să încercăm să stimulăm rămânerea în activitatea profesională, tinzând, prin toate măsurile pe care le luăm, la creşterea calităţii vieţii profesionale. Avem în vedere stimulente pentru menţinerea în activiatea profesională.”, a punctat Raluca Turcan.