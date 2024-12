Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, crede că foarte puțini înțeleg faptul că paradigma politică s-a schimbat complet, însă mulți revin treptat la comportamentele din trecut, continuând ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. El nu a observat nicio analiză serioasă care să exploreze situația în care coaliția de guvernare nu ar mai fi formată sau dacă România nu ar avea un guvern cu puteri depline la începutul anului 2025.

Liberalul a criticat faptul că unii actori politici încearcă doar să câștige timp, pun în scenă drame sau fac acuzații, fără să se concentreze pe problemele reale. PNL nu recurge la gesturi bruște sau declarații agresive, ci propune măsuri reformiste în programul de guvernare, măsuri care, deși par puține, sunt radicale și vor fi detaliate ulterior. În acest timp, PNL este criticat și tratat nedrept. Lipsa coaliției anti-izolaționiste și instabilitatea politică afectează România, spune el

Fitch a revizuit perspectiva ratingului României la negativă, ceea ce duce la împrumuturi mai scumpe și afectează bugetul țării, care depinde de credite pentru a funcționa. Instabilitatea politică a determinat și oamenii de afaceri să își suspende investițiile, ceea ce afectează întregul sector economic privat, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, și implicit angajații lor.

Deși România nu se confruntă încă cu o criză economică, problema bugetară este una gravă. El a avertizat că, fără măsuri clare, deficitul bugetar ar putea ajunge la aproximativ 9%, ceea ce este nesustenabil. Acesta a recunoscut că Guvernul PNL-PSD a crescut semnificativ cheltuielile statului în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește investițiile, salariile și pensiile, care au fost indexate cu peste 25% în acest an, asumându-și astfel responsabilitatea pentru greșelile trecutului.

„Foarte puțini înțeleg că paradigma s-a schimbat complet și revin, încet-încet, la “personajele” care erau de dinainte de Duminica-care-nu-a-mai-fost, business as usual. Nu am văzut niciun text analitic serios care să evidențieze cum ar fi dacă totuși nu am mai face coaliția. Cum ar sta lucrurile dacă nu am avea un guvern cu puteri depline la 1 ianuarie 2025…

Unii joacă la trecerea timpului ca de obicei, pun în scenă dramolete, alții acuză, alții intră în scenă, în general totul fiind doar despre ei. Noi ne stăpânim, nu facem gesturi bruște și nici declarații belicoase. Punem doar măsuri reformiste în programul de guvernare. Pare putin, dar sunt radicale, le voi explica în altă postare. În acest timp suntem jigniți și băgați la grămadă. Buuuun… hai să facem un exercițiu simplu, fără a proroci ceva, și să vedem că nu se mai face coaliția anti-izolaționistă și basta.

Deja Fitch a revizuit la negativă perspectiva ratingului României. Asta ne lovește unde ne doar mai rău, la buget: România dacă nu ia credite, nu poate funcționa. Restul sunt palavre. O perspectivă proastă înseamnă împrumuturi mai scumpe. Unul dintre motivele invocate de Fitch este chiar instabilitatea politică.

Am vorbit cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri. Din acelasi motiv, cel politic, ei au oprit propriile investiții in afacerile lor și în economie. Atenție! Investițiile companiilor mari sunt veniturile companiilor mici și mijloci. Cu tot ce decurge de aici… Vorbim de întregul sector economic privat, cu milioane de angajați. EI ASTEAPTĂ UN MESAJ DE ÎNCREDERE! Este simplu: scade încrederea pe termen lung, înseamnă că scad investițiile.

Elefantul din cameră: România nu are încă o problemă economică, are o problemă bugetară! Enormă: fără acțiuni clare, vom ajunge la un deficit bugetar de cca. 9%, ceea ce este nesustenabil.

Guvernul PSD-PNL (deci, atenție, noi nu fugim de răspundere, ne asumăm greșelile trecutului!) a crescut foarte mult cheltuielile statului pe toate palierele: funcționare, investiții, salarii și pensii (cele din urmă indexate cu peste 25% în acest an)!”, a scris, miercuri, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, pe Facebook.