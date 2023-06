Ion Soltinschi, consultant financiar al Mr.Finance, a spus că sistemul de pensii din România este unul nesustenabil pe termen lung, iar persoanele care urmează să se pensioneze în 10 ani vor avea o pensie de aproximativ 30% din salariu.

Persoanele afectate vor fi nevoite să își coboare semnificativ standardul de viață

De asemenea, specialistul a subliniat că șocul financiar va fi unul greu de suportat, în contextul în care persoanele respective vor fi nevoite „să își coboare semnificativ standardul de viață”.

„Știm cu toții că sistemul de pensii din România este unul nesustenabil pe termen lung. Conform analiștilor, persoanele care urmează să se pensioneze în 10+ ani, vor avea o pensie de circa 30% din salariu. Șocul financiar va fi unul greu de suportat, dat fiind faptul că acele persoane vor trebui să își coboare semnificativ standardul de viață.

Cu siguranță că fiecare dintre noi dacă am fi avut 40.000 euro la 20 de ani pentru studii/prima mașină/locuință etc, am fi avut un start mai bun în viața de adult. Ei bine, dacă părinții din România ar economisi și investi alocația copiilor (250 lei) timp de 20 de ani într-un instrument financiar cu un randament de 10%, 40.000 de euro ar fi suma pe care ar putea-o oferi copilului”, a declarat Ion Soltinschi, conform Adevarul.

România se află pe ultimul loc din UE la educație financiară

De asemenea, acesta a scos în evidență faptul că România se află „pe ultimul loc din UE la capitolul educației financiare”.

„România se află pe ultimul loc din UE la capitolul educației financiare. Mulți oameni nu sunt conștienți de importanța investițiilor sau nu au suficiente cunoștințe despre instrumentele și strategiile de investiții. Lipsa de informare și înțelegere poate determina reticența în a aloca resurse financiare pentru investiții.

Realitatea la nivel de țară este mult mai sumbră pentru că, statistic vorbind, în jur de 70% din persoanele din România își iau sfaturi financiare de pe social media sau prieteni. Există posibilitatea ca acele persoane să nu primească cele mai bune sfaturi financiare, acest lucru reflectându-se și în nota primită la capitolul educație financiară, nota 2,2 din 10, ceea ce ne clasează pe ultimul loc în Europa”, a mai spus Ion Soltinschi.