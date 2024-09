Plafon de 3.000 de lei pentru pensii militare. La începutul ședinței de guvern de miercuri, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că plafonul de impozitare va fi crescut la 3000 de lei și pentru pensiile militare.

Premierul a anunțat că se va aproba majorarea plafonului de impozitare și pentru pensiile din sistemul național de ordine și siguranță publică.

El a explicat că aceste pensii vor fi aliniate la nivelul pensiilor publice generale, unde plafonul a fost deja crescut de la 2000 la 3000 de lei, începând cu 1 octombrie.

Premierul a subliniat că aproximativ 200.000 de români vor beneficia de această măsură, considerată un act de echitate socială.

„Aprobăm azi majorarea plafonului de impozitare și în cazul pensiilor din sistemul național de ordine și siguranță publică. Practic, le aducem la același nivel cu celelalte pensii publice, unde deja am legiferat ridicarea plafonului de la 2000 la 3.000 de lei, începând cu 1 octombrie. Aproximativ 200.000 de români vor beneficia de această nouă măsură, care este un act de echitate socială”, a declarat premierul.

Marcel Ciolacu a asigurat că vor fi abordate și problemele ridicate de pensionarii mineri și cei cu dizabilități.

Premierul a subliniat că se lucrează intens pentru a găsi soluții la problemele pensionarilor mineri și ale celor cu dizabilități.

El a subliniat că își asumă responsabilitatea de a rezolva aceste chestiuni, menționând că pensionarii nu sunt vinovați pentru modificările frecvente ale legislației de pensionare.

Premierul a promis că va aborda această problemă prin negocieri directe cu Comisia Europeană pentru a ajunge la o soluție echitabilă, evitând măsurile populiste și proiectele fără substanță care sunt acum propuse în Parlament și care modifică legea aprobată anul trecut prin PNRR, susținută de toate partidele.

Marți, Ministerul Muncii, sub conducerea Simonei Bucura Oprescu (PSD), a lansat în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență. Această propunere prevede creșterea plafonului neimpozitat pentru toate pensiile speciale, inclusiv cele militare, de la 2.000 la 3.000 de lei, pentru pensiile care nu se bazează pe contribuții.

Aplicarea unei impozitări de 10% pentru sumele ce depășesc 3.000 de lei rezultă într-un câștig lunar maxim de 100 de lei.

Legea recent promulgată de președintele Iohannis, care prevede majorarea plafonului neimpozabil pentru pensii de la 2.000 de lei la 3.000 de lei începând cu 1 octombrie, exclude anumite categorii de pensionari. Aceste excepții vizează pensiile care nu sunt incluse în sistemul public de pensii sau care nu sunt bazate în totalitate pe principiul contribuției.

„Astfel începând cu 1 octombrie 2024, plafonul lunar neimpozabil pentru veniturile din pensii determinate ca urmare a aplicării principiului contributivitații este de 3000 lei, în timp ce pentru venitul lunar din pensii care are atât componentă contributivă, cât şi componentă necontributivă precum și pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, plafonul de venit neimpozabil lunar este de 2.000 de lei”, se arată in nota de fundamentare a proiectului de OUG de la Ministerul Muncii.