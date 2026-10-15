Pensiile ar putea crește în 2027, după doi ani de înghețare. Ce se întâmplă cu un pensionar care primește doar 1.000 de lei pe lună

Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, după doi ani în care au rămas înghețate, potrivit unui anunț făcut de Florin Manole, propus de PSD pentru a reveni la conducerea Ministerului Muncii. Acesta a precizat că majorarea va depinde de discuțiile cu viitorul premier și cu ministrul Finanțelor, precum și de necesitatea respectării țintei de deficit bugetar. Perspectiva unei creșteri de 7% a provocat însă nemulțumiri în rândul pensionarilor, care consideră că sumele suplimentare nu vor fi suficiente pentru acoperirea cheltuielilor.

Silvia Petre, reprezentanta Asociației de Pensionari din Timiș, a avertizat că o majorare de 7% ar aduce numai 70 de lei în plus pentru o pensie de 1.000 de lei. În opinia sa, această sumă nu ar acoperi nici măcar costurile încălzirii locuinței în sezonul rece.

Florin Manole, propus de Partidul Social Democrat pentru a reveni la Ministerul Muncii, a declarat că pensiile vor fi indexate în 2027.

Acesta a dat asigurări că indexarea va avea loc, însă nu a avansat un procent concret pentru majorare.

Potrivit explicațiilor sale, stabilirea nivelului indexării necesită discuții cu premierul desemnat și cu viitorul ministru al Finanțelor. De asemenea, decizia trebuie luată ținând cont de situația bugetară și de obligația de a nu depăși ținta de deficit.

Florin Manole a subliniat că intenția este ca pensiile să fie majorate atât cât vor permite condițiile financiare și bugetare.

Anunțul vine după doi ani în care pensiile au rămas înghețate, perioadă în care reprezentanții pensionarilor susțin că nu au beneficiat de indexări care să compenseze inflația.

„Pensiile vor fi indexate cu siguranță. Nu pot să vă spun cifrele pentru că ar trebui să existe o discuție cu premierul desemnat, o discuție cu ministrul desemnat al finanțelor și o atentă monitorizare a faptului că trebuie să nu ieșim din ținta de deficit. Dar da, subliniez da, pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea, cât de mult se va putea”, a declarat Florin Manole la Antena 3.

Promisiunea unei indexări în 2027 nu a fost suficientă pentru a elimina nemulțumirile pensionarilor.

Silvia Petre, președinta Asociației de Pensionari din Timiș, a atras atenția asupra faptului că persoanele vârstnice așteaptă de doi ani aplicarea unor măsuri care să le protejeze veniturile.

Aceasta a criticat lipsa indexării pensiilor și faptul că majorările de prețuri din această perioadă nu au fost compensate.

Reprezentanta pensionarilor consideră că autoritățile nu au luat măsuri suficiente pentru sprijinirea acestei categorii de populație și a avertizat că nemulțumirile ar putea conduce la noi acțiuni.

Silvia Petre i-a transmis lui Florin Manole că pensionarii nu vor rămâne pasivi dacă viitorul Guvern nu va rezolva problemele existente.

„Îi spun «bună ziua» și domnului ministru, deși dânsul a fost la guvernare și știa foarte bine că noi ne aflăm în litigiu pentru grupele de muncă, iar problema nici acum nu este rezolvată. În 11 noiembrie avem termen la Tribunalul Timiș pentru grupele de muncă. Noi le dorim succes, dar dacă nu se face nimic, ne vom duce în echipă la Bruxelles, pentru că altă treabă nu avem. Știm cu toții drumul spre Bruxelles și vom face cunoscută acolo toată povestea referitoare la pensii. De doi ani de zile, stimată doamnă, nu s-a făcut nicio indexare, nu s-a acoperit inflația, nu s-a dat absolut nimic pentru pensionari”, a spus Silvia Petre.

Una dintre problemele semnalate de Silvia Petre privește situația pensionarilor care au lucrat în grupe de muncă.

Aceasta a reproșat faptul că problema nu a fost rezolvată, deși Florin Manole a mai făcut parte din guvernare și cunoștea existența litigiului.

Președinta Asociației de Pensionari din Timiș a precizat că organizația are un termen de judecată stabilit pentru 11 noiembrie, la Tribunalul Timiș.

Procesul vizează situația grupelor de muncă, una dintre problemele pentru care reprezentanții pensionarilor solicită în continuare o soluție.

Silvia Petre a arătat că așteaptă măsuri concrete din partea viitorului ministru al Muncii și a noului Guvern.

Reprezentanta Asociației de Pensionari din Timiș a avertizat că, în lipsa unor măsuri din partea autorităților române, pensionarii ar putea să își prezinte nemulțumirile la nivelul instituțiilor europene.

Silvia Petre a anunțat că membrii asociației sunt pregătiți să meargă în echipă la Bruxelles pentru a face cunoscută situația pensiilor din România.

Aceasta a precizat că pensionarii cunosc modalitatea de a ajunge la instituțiile europene și că sunt dispuși să recurgă la această variantă dacă problemele lor nu vor fi rezolvate.

Nemulțumirile vizează în special lipsa indexării pensiilor în ultimii doi ani, necompensarea inflației și absența unor măsuri financiare pe care reprezentanții pensionarilor le consideră necesare.

Silvia Petre a transmis că, deși le dorește succes viitorilor membri ai Guvernului, pensionarii așteaptă rezultate concrete.

O altă problemă semnalată de reprezentanta pensionarilor privește dificultățile financiare cu care persoanele vârstnice se vor confrunta în sezonul rece.

Silvia Petre a avertizat că numeroși pensionari nu mai reușesc să facă față cheltuielilor curente și că situația s-ar putea agrava odată cu venirea iernii.

Potrivit acesteia, plata facturilor la electricitate, gaze naturale și a celorlalte obligații financiare reprezintă o problemă tot mai mare pentru persoanele care trăiesc din pensii.

Președinta Asociației de Pensionari din Timiș a subliniat că de deciziile Ministerului Muncii depinde situația financiară a pensionarilor și capacitatea acestora de a-și acoperi cheltuielile de bază.

Ea a avertizat că dificultățile financiare ar putea avea consecințe grave inclusiv asupra locuințelor deținute de pensionari.

În opinia sa, mulți pensionari care în prezent sunt proprietari ar putea ajunge să își piardă locuințele și să devină chiriași din cauza acumulării datoriilor.

Silvia Petre a invocat inclusiv riscul executării silite în situația în care restanțele la plata obligațiilor către asociațiile de proprietari s-ar acumula timp de șase luni.

Aceasta consideră că veniturile actuale nu mai permit multor pensionari să își acopere toate cheltuielile și că autoritățile trebuie să țină cont de această situație atunci când stabilesc viitoarele majorări.

„Noi am construit și nu este de joacă, pentru că nu putem supraviețui. Trebuie să se gândească la faptul că de Ministerul Muncii depinde soarta pensionarilor, deoarece la ora actuală aceștia nu mai pot face față. Vine iarna, nu vor putea plăti curentul, gazul și restul facturilor, iar eu vă asigur că majoritatea pensionarilor proprietari vor deveni chiriași. După șase luni, dacă nu plătim, asociația de locatari și executorul ne vor executa”, a spus președintele Asociației de Pensionari din Timiș.

Perspectiva unei indexări de 7% a generat nemulțumiri în rândul reprezentanților pensionarilor, care consideră că procentul ar fi insuficient pentru compensarea scumpirilor acumulate în ultimii doi ani.

Silvia Petre a prezentat exemplul unei pensii de 1.000 de lei. În cazul unei majorări de 7%, venitul lunar ar crește cu 70 de lei, ajungând la 1.070 de lei.

Reprezentanta pensionarilor consideră că suma suplimentară de 70 de lei nu ar fi suficientă nici măcar pentru acoperirea cheltuielilor cu încălzirea locuinței.

Aceasta a subliniat că pensionarii au fost afectați de creșterea prețurilor în ultimii doi ani și că o asemenea majorare nu ar compensa pierderea puterii de cumpărare.

Totuși, procentul de 7% nu a fost confirmat oficial de Florin Manole, care a precizat că nivelul indexării urmează să fie stabilit în urma discuțiilor privind situația bugetară.

Silvia Petre a criticat și schimbările privind contribuțiile percepute pensionarilor. Aceasta a reclamat faptul că autoritățile au avut decizii schimbătoare în privința CAS, referindu-se la majorarea, eliminarea sau modificarea contribuțiilor și la lipsa unei soluții clare.

Reprezentanta pensionarilor a cerut respectarea legii pensiilor, susținând că prevederile acesteia nu au fost aplicate corespunzător în ultimii doi ani.

În opinia sa, lipsa indexării și necompensarea inflației reprezintă probleme care trebuie rezolvate de viitorul Guvern. Silvia Petre a insistat asupra necesității unor măsuri concrete, care să se reflecte direct în veniturile pensionarilor.