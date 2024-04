Consultantul financiar George Moț a oferit mai multe sfaturi pentru românii care vor să obțină mai mulți bani la pensii. În primul rând, el a spus că plata pensiei private eșalonat în rate prezintă mai multe avantaje.

Mulți români se întreabă ce pot face pentru a primi mai mulți bani la pensii

Făcând acest lucru, spune specialistul, românii vor plăti un impozit mai mic sau chiar zero.

„Este mai avantajos să ceri plata pensiei private eșalonat în rate decât plata într-o singură tranșă? Da, pentru că poți plăti impozit mai mic. De fapt, impozitul poate fi chiar zero. Dar mai multe mesaje și comentarii primite, precum și rezultatele unor sondaje făcute în ultima săptămână pe Facebook și LinkedIn, arată că foarte mulți oameni consideră că pentru un impozit zero, rata trebuie să fie sub 2000 de lei pe lună”, a explicat George Moț, în cadrul videoclipului publicat pe canalul de YouTube „Despre Pensii Private”.

Potrivit consultantului, foarte mulți oameni consideră că pentru un impozit zero, rata trebuie să fie sub 2000 de lei pe lună. Totuși, impozitul poate fi zero chiar și la rate eșalonate mult mai mari de 2000 de lei pe lună.

De fapt, spune el, nici nu contează valoarea ratei pentru a te bucura de impozit zero.

„O să-ți arăt cum impozitul poate fi zero chiar și la rate eșalonate mult mai mari de 2000 de lei pe lună și cum de fapt nici nu contează valoarea ratei pentru a te bucura de impozit zero. Discuția de astăzi este inspirată de mesaje și comentarii primite de la cei care mă urmăresc. Într-unul dintre comentariile primite pe Facebook, chiar sunt întrebat dacă nu cumva este greșit calculatul. Aici este calculatorul de pe site care arată că impozitul este zero chiar la o rată de peste 2000 de lei pe lună. Calculatorul nu este greșit și funcționează în parametrii optimi. Dar întrebările din partea comunității sunt foarte pertinente. Și o să vedem astăzi de unde pornește această idee că rata trebuie să fie sub 2000 de lei pe lună”, a mai spus specialistul.

Care este modul de impozitare a pensiilor private

Consultantul a oferit mai multe informații și despre modul de impozitare a pensiilor private. Până în 2023 inclusiv, impozitul de 10% se aplica întregii sume pe care urma să o încasezi, după aplicarea unui prag neimpozabil de 2000 de lei, spune el.

Astfel, se aplica impozit 10% asupra sumei de plată minus pragul neimpozabil de 2000 de lei. Specialistul a oferit apoi un exemplu concret.

Dacă un român ar fi urmat să încaseze 100 de mii de lei pensie, impozitul ar fi fost 10% din 100 de mii de lei minus 2000 de lei plafonul neimpozabil, respectiv 9800 de lei.

Astfel, persoana respectivă ar fi urmat să încaseze 100 de mii minus 9800 de lei impozit, adică 90200 de lei. Totuși, ar fi plătit un impozit mai mic dacă ar fi ales varianta să solicite plata pensiei private în rate.

Potrivit specialistului, calculul era destul de simplu. Trebuia aleasă o rată cât mai apropiată de plafonul neimpozabil de 2000 de lei.

În cazul în care rata ar fi fost sub sau egală cu 2000 de lei, impozitul ar fi fost 0. De exemplu, spune el, suma de 100 de mii de lei putea fi împărțită în 50 de rate a câte 2000 de lei pe lună. Fiecare rată se încadrează în plafonul neimpozabil, ca urmare, impozitul ar fi fost 0.

„Să vedem de unde vine această idee că rata trebuie să fie sub 2000 de lei pe lună și care este modul de impozitare a pensiilor private. Până în 2023 inclusiv, impozitul de 10% se aplica întregii sume pe care urma să o încasezi, după aplicarea unui prag neimpozabil de 2000 de lei. Ce înseamnă exact asta? Înseamnă că se aplica impozit 10% asupra sumei de plată minus pragul neimpozabil de 2000 de lei. Dar hai mai bine să luăm un exemplu concret. Dacă urma să încasezi 100 de mii de lei pensie, impozitul ar fi fost 10% din 100 de mii de lei minus 2000 de lei plafonul neimpozabil, adică 9800 de lei. Ceea ce înseamnă că urma să încasezi efectiv 100 de mii minus 9800 de lei impozit, adică 90200 de lei. Dar ai fi avut și varianta să soliciți plata pensiei private în rate pentru a plăti un impozit mai mic. Calculul era destul de simplu. Tot ce aveai de făcut era să alegi o rată cât mai apropiată de plafonul neimpozabil de 2000 de lei. Iar dacă rata ar fi fost sub sau egală cu 2000 de lei, impozitul ar fi fost 0. De exemplu, suma de 100 de mii de lei putea fi împărțită în 50 de rate a câte 2000 de lei pe lună. Fiecare rată se încadrează în plafonul neimpozabil, ca urmare, impozitul ar fi fost 0”, a subliniat consultantul.

Astfel se putea încasa întreaga sumă de 100 de mii de lei fără a plăti impozitul

Astfel, se putea încasa întreaga sumă de 100 de mii de lei fără a plăti impozitul, subliniază George Moț. Cei care știau de acest lucru se orientau mereu ca rata să fie sub 2000 de lei pe lună.

Începând cu 2024 s-a modificat modalitatea de impozitare a pensiilor private. Impozitul a rămas 10%. Plafonul neimpozabil a rămas 2000 de lei. Totuși, baza de impozitare s-a schimbat. Nu se mai impozitează întreaga sumă, ci doar profitul obținut după scăderea contribuțiilor nete pe care le-am plătit către fond.

„Și astfel se putea încasa întreaga sumă de 100 de mii de lei fără a plăti impozitul. De aceea, cei care știau de acest lucru se orientau mereu ca rata să fie sub 2000 de lei pe lună. De aici vine și întrebarea, respectiv, cum să fie impozitul 0 dacă rata este mai mare de 2000 de lei. Ei bine, din 2024 se poate și nici nu mai contează valoarea ratei. Pentru că începând cu 2024 s-a modificat modalitatea de impozitare a pensiilor private. Impozitul a rămas 10%. Plafonul neimpozabil a rămas 2000 de lei. Dar baza de impozitare s-a schimbat. Nu se mai impozitează întreaga sumă, ci doar profitul obținut după scăderea contribuțiilor nete pe care le-am plătit către fond. În exemplu anterior, cu pensia de 100 de mii de lei, să presupunem că am plătit contribuții nete de 80 de mii de lei. Asta înseamnă că profitul nostru este de 20 de mii de lei. Iar impozitul de 10% se va aplica acestei valori. Asta înseamnă că nu am plătit contribuția de 100 de mii de lei. Și nu uitați că a rămas neschimbat și plafonul neimpozabil pentru primii 2000 de lei. Deci impozitul efectiv plătit în această situație este de 10% din 20 de mii de lei minus 2000 de lei. Adică 1800 de lei. O diferență majoră față de impozitul de 9800 de lei pe care l-am fi avut de plată până în 2023”, spune George Moț.

Impozitul va fi zero în cazul în care alegem plata în 10 rate

Specialistul a explicat apoi că impozitul va fi în continuare 0, dacă alegem plata în 10 rate.

„Dar cu plată eșalonată putem face în continuare astfel de lucruri. Astfel încât impozitul să fie 0 dacă ne încadrăm în plafonul neimpozabil de 2000 de lei. Doar că de data aceasta nu rata trebuie să se situeze în acest plafon, ci profitul aferent fiecărei rate. În cazul nostru trebuie să repartizăm profitul într-un număr de rate astfel încât profitul aferent fiecărei rate să se situeze sub plafonul de 2000 de lei. Cum profitul nostru este de 20 de mii de lei, dacă repartizăm plata în… 10 rate, atunci partea din profit aferentă fiecărei rate va fi de 2000 de lei. Adică fix plafonul neimpozabil. Ca urmare, impozitul va fi 0 în cazul în care alegem plata în 10 rate. Iar dacă eșalonăm suma de 100 de mii de lei în 10 rate, înseamnă o rată de 10 mii de lei pe lună. Mult peste plafonul de 2000 de lei. Pentru că pe noi pentru stabilirea impozitului nu ne interesează valoarea ratei, ci valoarea profitului, care în exemplu nostru este de câte 2000 de lei aferent fiecăreia din cele 10 rate, se încadrează în plafonul neimpozabil și astfel impozitul este 0. Și vedem că pentru a plăti impozit 0 față de situația de dinainte, cea aplicabilă până în 2023, în care eram nevoit să așteptăm 50 de luni până încasam toți banii și valoarea ratei era de doar 2000 de lei pe lună, începând cu 2024, este nevoie de doar 10 rate și putem încasa 10 mii de lei pe lună”, a completat specialistul.

Valoarea contribuțiilor plătite vor influența semnificativ impozitul și graficul de plată eșalonat

În încheie, el a explicat că valoarea contribuțiilor plătite vor influența semnificativ impozitul și graficul de plată eșalonat.

„Acum am luat exemplul de plată de astăzi în mod intenționat, unul simplu de înțeles. Dar pentru fiecare dintre cei care solicită plata pensiei private, sumele de încasat, dar și valoarea contribuțiilor plătite vor fi diferite și vor influența semnificativ impozitul și graficul de plată eșalonat”, a conchis el.

George Moț a lucrat timp de 12 ani în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În ultimii 10 ani, a condus departamentul de supraveghere a sistemului de pensii private. Totodată, el a participat și la elaborarea legislației privind investițiile fondurilor de pensii private și sistemul de raportare.