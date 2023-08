Pensii fără cotizare

În luna septembrie a anului trecut, în Spania a intrat în vigoare Decretul-lege regal pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a asigurării sociale a lucrătorilor casnici, după publicarea acestuia în Monitorul Oficial de Stat (BOE). Odată cu noua normă, angajații pot cotiza pentru șomaj.

În plus, este exclusă posibilitatea concedierii fără motiv, având o protecție similară tuturor celorlalte categorii de lucrători. În plus, lucrătorii casnici trebuie să fie înregistrați la Asigurările Sociale, indiferent de „numărul de ore de lucru pe zi sau pe săptămână”. Dar ce se întâmplă când ating vârsta de pensionare?

O bună parte dintre acești lucrători, indiferent de naționalitate, împlinesc 65 de ani și nu au cotizat cei 15 ani minimi pentru a putea primi pensia standard stabilită de Asigurările Sociale. Imserso a explicat că în aceste cazuri, și pentru a se asigura că nu rămân fără venituri, lucrătorii casnici au dreptul să încaseze pensia necontributivă.

Cerințele pentru pensie

Vor putea încasa pensia aceasta atâta timp cât îndeplinesc următoarele cerințe:

-au 65 de ani

-locuiesc în Spania de cel puțin 10 ani

-nu au contribuit mai mult de 15 ani, dintre care doi „trebuie să fie consecutivi și anteriori datei cererii”.

-să nu aibă venituri suficiente, ceea ce înseamna că venitul anual să nu depășească 6.784,54 euro.

Este clar, dacă persoana locuiește cu alte persoane, sunt luate în considerare alte sume:

-2 persoane: 11.533,72 euro pe an.

-3 persoane: 16.282,90 euro pe an.

-4 sau mai multe persoane: 21.032,08 euro pe an.

În cazul în care părinții sau copiii lor se numără printre aceste rude, cifrele se modifică:

-2 locuitori: 28.834,30 euro pe an.

-3 locuitori: 40.707,25 euro pe an.

-4 sau mai mulți locuitori: 52.580,20 euro pe an.

Suma anuală stabilită, de 6.784,54 euro, va fi împărțită în 12 plăți lunare plus cele două plăți suplimentare, conform Imserso. Din asta rezultă 484,61 euro. Aceasta va varia în funcție de numărul de persoane la aceeași adresă, deși nu poate fi „suma mai mică decât minimul de 25%”, adică 121,15 euro! Dacă în cadrul aceleiași familii există doi beneficiari ai unei pensii necontributive, sumele vor fi de 411,92 euro pe lună dacă sunt doi beneficiari. Și 387,69 euro pe lună dacă sunt trei sau mai multe persoane.