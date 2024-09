Directorul Casei Județene de Pensii Cluj, Mariana Nicoleta Sălciuan, a oferit mai multe explicații despre pensie. În primul rând, ea spune că pensia anticipată se poate acorda cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Condiția impusă de lege este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv, spune șefa de la Casa de Pensii Cluj.

Amintim că stagiul complet de cotizare contributiv este de 34 ani și 10 luni. Cel minim de cotizare contributiv este de 15 ani.

Ea a oferit și un exemplu. Conform anexei nr. 5 din lege, vârsta standard de pensionare pentru o femeie născută în octombrie 1966 este de 62 ani și 11 luni.

Astfel, aceasta persoană se poate înscrie la pensie anticipată în luna septembrie 2024, respectiv la 57 ani și 11 luni.

Mariana Nicoleta Sălciuan a oferit și exemplul unui unui bărbat născut în septembrie 1960. De această dată, vârsta standard de pensionare este de 65 ani.

Totodată, stagiul complet de cotizare este de 35 ani. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani.

Directorul Casei Județene de Pensii Cluj subliniază că această persoană poate ieși la pensie anticipat în luna septembrie 2024.

Totuși, nu va avea dreptul la pensie anticipată dacă nu a realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 ani.

„Astfel, dacă persoana are lucrat în grupa I de muncă 2 ani și are o reducere de 1 an a vârstei standard de pensionare, reducerea de 5 ani pentru pensia anticipată nu se cumulează cu reducerea de 1 an pentru grupa de muncă.

Sau în cazul unei femei care are un copil pe care la crescut până la vârsta de 16 ani, reducerea de 6 luni acordată în acest caz, potrivit noii legi, nu se cumulează cu reducerea de 5 ani pentru pensia anticipată”, a mai spus Mariana Nicoleta Sălciuan.