Compania Meta a anunțat lansare unor actualizări ale feed-ului platformei Facebook care va pune la dispoziția utilizatorilor modalități suplimentare de a alege ce tip de conținut vor să vadă. Facebook va dispune de comenzile „arată mai mult” și „arată mai puțin”.

Comenzile „show more” and „show less” vor începe să apară sub postările de la prieteni și la conținutul recomandat de platformă în fluxurile de știri ale utilizatorilor, a anunțat compania Meta.

„Show more” și „show less” vor apărea sub postările din feed și în meniul „cu trei puncte”

Alegerea acestor opțiuni va crește sau, dimpotrivă, va reduce temporar modul în care este clasificat conținutul similar, ajungând astfel un feed mai bine pus la punct cu conținutul pe care utilizatorii dorescsă să-l vadă, astfel încât să petreacă cât mai mult timp pe platformă. Comenzile „Show more” și „show less” vor apărea sub postările din feed și în meniul „cu trei puncte”.

„Oferind mai multe modalități de a încorpora feedback-ul direct în feed, facem ca sistemele noastre de inteligență artificială să fie și mai inteligente și mai receptive”, a precizat compania.

Meta a arătat că feed-ul platformei Facebook, care a fost menit inițial să fie o rețea online în care să te conectezi cu prietenii se schimbă extrem de rapid într-o eră a TikTok-ului.

Elon Musk a venit cu o noutate ce va revoluționa domeniul tehnologic

După ce a anunțat că este determiant să achiziționeze platforma Twitter, miliardarul intenționează să lanseze o aplicație „bună la toate”, care va implica o multitudine de servicii digitale.

Ceea ce Elon Musk numeşte ca fiind o „aplicaţie bună la toate” a fost descrisă drept briceagul elveţian al aplicaţiilor mobile, oferind o multitudine de servicii pentru utilizatori, cum ar fi mesagerie, reţele sociale, plăţi peer-to-peer şi comerţ electronic.

Conceptul de aplicaţie universală, care este des numit și „o super aplicaţie”, este foarte popular în Asia, iar mai multe companiile tehnologice au încercat să o reproducă.

Astfel de aplicații sunt folosite pe scară largă în Asia, deoarece smartphone-ul este principala formă de acces la internet pentru majoritatea utilizatorilor din regiune, explica anul trecut Scott Galloway, profesor de marketing la Universitatea din New York şi co-gazdă al podcastului tehnologic „Pivot”.