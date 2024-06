Nicolae Ciucă a fost întrebat vineri, 14 iunie, dacă s-a pus în discuţie ca eventuala sa candidatură la alegerile prezidenţiale să fie susţinută de mai multe formaţiuni de dreapta.

Șeful PNL a explicat că formațiunea își asumă libertatea de a negocia cu orice partid care doreşte să susţină politicile de dreapta.

El a spus apoi că că PNL este partidul care „a fost apărătorul a ceea ce a însemnat cota unică, Pilonul II de pensii”.

Ciucă susține că formațiunea a susţinut mediul de afaceri și a venit cu politici care „să crească” și „să consolideze capitalul românesc”.

„Ceea ce vă pot spune cât se poate de asumat şi de responsabil este faptul că, pe o astfel de decizie, ne luăm această libertate de a discuta, de a negocia cu orice partid care doreşte să susţină politicile de dreapta, ţinând cont de faptul că PNL a fost partidul care, de când este la guvernare (…) a fost apărătorul a ceea ce a însemnat cota unică, Pilonul II de pensii.

Am fost cei care am susţinut mediul de afaceri şi am vorbit şi am făcut tot ce a ţinut de noi să venim cu politici care să crească, să consolideze capitalul românesc”, a declarat Ciucă.