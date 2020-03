Liviu Dragnea se află după gratii la Penitenciarul Rahova, însă efectele perioadei în care a condus Partidul Social Democrat continuă să se vadă. Gabriela Firea, primarul-general al Capitalei, nu uită cum a tratat-o Liviu Dragnea şi cum a cerut acesta miniştrilor Transporturilor să nu o ajute, pentru că dacă ar fi crescut în sondaje, Firea ar fi avut pretenţii la şefia PSD sau la alegerile prezidenţiale.

“Eu am fost blocată inclusiv de colegii mei din PSD. Domnul Dragnea a cerut miniștrilor Transporturilor să nu mă ajute ca eu să nu cresc în sondaje și să nu am pretenția să candidez la șefia partidului sau la alegerile prezidențiale. S-a dovedit că nu am vrut să candidez nici la prezidențiale. Am fost blocată de domnul Dragnea”, s-a plâns primarul-general al Capitalei.

Accident grav pentru Dragnea după gratii! A fost nevoie de operaţie

Între timp, Liviu Dragnea are mari probleme la Rahova. Fostul președinte PSD a suferit o operație la mână, după ce a avut un accident: el s-a tăiat destul de grav cu flexul, atingându-și un tendon.

„Se află în secția spitalului penitenciarului. Este ok, însă tăietura a fost una gravă pentru că a atins un tendon. Dacă nu a fost operat corect și la perfecție, poate rămâne cu disfuncție motorie, adica ar putea să nu își mai poată mișca mâna cum trebuie. Momentan trebuie sa se vindece operația, apoi va urma o perioadă mai lungă de recuperare, adica fizioterapie. Să sperăm ca nu va fi necesară o altă operație”, spune un apropiat al lui Dragnea, conform impact.ro.

