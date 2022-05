Pe 25 mai începe prima ediție „Back to the Future”. Un eveniment important pe piața de investiții din România

În perioada 25 mai - 26 mai are loc prima ediție a conferinței „Back to the Future Bucharest Edition”, o serie unică de evenimente pe piața de investiții din România. Back to the Future by elementX este o serie unică de evenimente ce oferă acces fondatorilor europeni la piața de private equity din Orientul Mijlociu.