Capital a stat de vorbă cu Angela Achiței despre proiectele pe care a reușit să le ducă la capăt cu succes, dar și despre dificultătile pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale.

Capital: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Angela Achiței, președinte ADV România: „Sunt 2 proiecte pe care le-am implementat în 2021 în grupul ADV și care au adus un impact semnificativ comunității.

Primul proiect se numește ”Educație incluzivă” prin care am înființat 4 centre educaționale în 3 comunități rurale din județul Iași și un centru la Botoșani acolo direct în comunitate. Împreună cu alți 4 parteneri, asigurăm servicii educaționale, sociale, psihologice, de dezvoltare personală și orientare profesională pentru 600 de copiii din medii defavorizate și cu dizabilități pentru a recupera decalajul educațional generat de pandemia Covid. Totodată investim în formarea cadrelor didactice și în educația parentală a reprezentanților legali ai acestor copii.

Al doilea proiect, este unul de antreprenoriat social, prin care am dezvoltat OPYA una din cele mai mari prăjitorii de cafea de specialitate din Regiunea Nord Est cu o capacitate de producție de peste 10 tone/lună. Practic, am adăugat în portofoliul UtilDeco – întreprindere socială de inserție autorizată ca unitate protejată din grupul ADV a unei noi categorii de produse realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu dizabilități și din grupuri vulnerabile. Ne bucurăm că astfel, putem crea și mai multe locuri de muncă. În prezent în UtilDeco lucrează 37 de persoane, din care 19 cu dizabilități și 7 din alte grupuri vulnerabile, iar profitul este reinvestit integral pentru programe sociale și de integrare socio-profesională.”

Capital: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Angela Achiței, președinte ADV România: „Dezvoltarea în 2008 a întreprinderii sociale de inserție UtilDeco, loc de muncă protejat și incluziv pentru persoane cu dizabilități. Practic am trecut de la servicii sociale la servicii de inserție socio-profesională, iar ulterior ne-am dat seama că ceea ce facem noi se numește economie socială. Ne place mult acest domeniu și încercăm să-l dezvoltăm cât de mult putem. Prin urmare în timp, am mai dezvoltat încă două întreprinderi sociale proprii WISE.travel și JobDirect, iar apoi programul ”Acceleratorul de Întreprinderi Sociale” prin care cu ajutorul fondurilor europene am creat contextul de înființare a 42 de întreprinderi sociale start-up în România, 5 în R. Moldova și trebuia să semnăm contractele și cu 3 tineri din Ucraina. Din păcate, războiul ne-a dat peste cap planurile. Pentru dezvoltarea de abilități specifice antreprenoriatului social, am creat și Academia ADV, unde anual asigurăm formarea a peste 500 de persoane, cercetăm sectorul și oferim consultanță și mentorat pentru dezvoltare și competitivitate în piață.”

Capital: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

Angela Achiței, președinte ADV România: „În 2022, lansăm în piață, prima instituție financiară nebancară cu capital integral românesc de creditare pentru întreprinderi sociale.

AFIN IFN S.A, urmează să fie înregistrată în aprilie la Registrul Comerțului din Iași având 170 de acționari, mare parte antreprenori sociali, ONG-uri, persoane cu ADN social care au ales să investească economiile lor pentru multiplicarea binelui în comunitate prin acest produs. Este una din cele mai mari implicări participative în România de a crea un IFN întreprindere socială de finanțare și dezvoltare pentru operatorii din domeniul economiei sociale. Și le mulțumim tuturor celor care au venit alături de noi în acest proiect inedit.”

Capital: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Angela Achiței, președinte ADV România: „Având mai multe domenii de activitate și noi am fost afectați de pandemie, în special pe întreprinderea socială WISE.travel care operează în domeniul turismului.

Pe fundație, aveam proiecte în implementare unde trebuia să organizăm diferite evenimente de formare și a trebuit să migram în online, să ne dotăm cu echipamente și platforme specifice ca să putem să ne atingem indicatorii planificați. Beneficiarii sociali, nu au mai putut accesa serviciile centrului nostru de zi și a trebuit să ținem legătura cu ei prin telefon și să încercăm să-i ajutăm cât putem de la distanță.

La UtilDeco, am fost afectați în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime, schimbarea zilnică în piață a prețurilor și a termenelor de livrare.”

Capital: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Angela Achiței, președinte ADV România: „Operând în domeniul economiei sociale, care vine să rezolve o serie de probleme pentru care statul nu are soluții, ne-am dori să vedem mai multă susținere a acestui sector. Din păcate, deși plătim aceleași taxe și impozite ca orice operator clasic, nu beneficiem de acelaș tratament egal. De exemplu, chiar pe măsurile de sprijin ale statului pentru IMM-urile afectate de Covid, întreprinderile sociale care operează sub formă de ONG, nu au fost eligibile pentru aceste măsuri. Uneori am senzația că e mai greu să faci bine în România, decât profit pentru acționari.”

Capital: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Angela Achiței, președinte ADV România: „Să meargă mai întâi să facă voluntariat și apoi să lucreze într-o întreprindere socială! Dacă se decide să devină antreprenor social, să facă un studiu de piață riguros privind ideea sa de afaceri atât din punct de vedere a misiunii sociale cât și a celei economice. Să se gândească cum poate face produse și servicii ”uau” și aici intervine practic inovația socială. Apoi să atragă și alte persoane în echipă cu competențe diverse, să implementeze, să evalueze și să îmbunătățească continuu activitatea întreprinderii sociale pentru a fi competitivă în piață.”

Capital: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Angela Achiței, președinte ADV România: „Economia socială este pe agenda publică a Europei. Anul trecut, parlamentul european a adoptat ”Planul european de dezvoltare pentru economie socială” unde se pune mare accent pe dezvoltarea acestui sector, care este ”prietenos” cu omul, mediul și comunitatea. Economia socială generează în acest moment 10% din PIB-ul UE și are create peste 3,6 milioane de locuri de muncă, mare parte pentru persoane defavorizate. Economia circulară, economia verde, economia incluzivă fac parte din sectorul de economie socială și prin urmare se creează contextul pentru un trend accelerat de creștere. E foarte important ca fiecare țară să creeze un eco-sistem favorabil dezvoltării și să utilizeze acest instrument pentru rezolvarea problemelor sociale și de mediu, dar și generarea de impact economic și de dezvoltare comunitară.”

Capital: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Angela Achiței, președinte ADV România: „Dincolo de bani, întotdeauna mă gândesc ce ”hrănesc” de fapt cu ei și aici intervine procesul de achiziție responsabilă social. E foarte important să vedem dacă dincolo de cumpărarea în sine a produsului sau serviciului de care am nevoie.., ce vor construi de fapt banii mei mai departe?! Care e plus valoarea pe care o aduc celor din jur?!

La fel și când decidem să facem o donație sau o investiție de exemplu într-un produs cum e AFIN IFN. Mă gândesc cum ajută donația mea pe moment și cum aș putea să ajute pe termen mai lung, de exemplu, alegând să investesc banii mei în idei cu impact social, de mediu sau inovare socială. E bine să folosim economiile proprii pentru a construi instrumente care creează sinergii și multiplică binele în comunitate.

Până la urmă, nici un lucru de valoare nu se naște dintr-un simplu simț al datoriei, ci mai degrabă din lucruri obiective și dragoste pentru oameni, mediu și comunitate!”