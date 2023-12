Pavel Bartoș, renumitul actor și prezentator, aduce lămuriri privind acuzațiile că emisiunea „Vocea României” ar fi regizată. După ce au apărut speculații în mediul online, Bartoș respinge ferm aceste presupuneri.

Pavel Bartoș, cunoscut pentru prezența sa în emisiunile de succes „Românii au talent” și „Vocea României”, recunoaște că este extenuat filmări, dar resimte o satisfacție profundă ajutând aspiranții talentați să-și îndeplinească visurile.

În fața acuzațiilor din mediul online privind regizarea momentelor concurenților, Bartoș aduce clarificări.

Pavel Bartoș a declarat în exclusivitate pentru Playtech Știri că nu are nicio treabă cu acuzațiile privind regizarea emisiunii „Vocea României”. El a subliniat că fiecare are dreptul să-și formeze propriile opinii, menționând că el cunoaște adevărul său și este conștient că realizează două emisiuni remarcabile.

„Nu am nicio treabă. Fiecare are dreptul să facă și să considere cum vrea. Eu știu adevărul meu, știu care este adevărul. Știu că fac două emisiuni senzaționale, cu oamenii potriviți, cu echipa cea mai tare și cu colegii cei mai tari. Totul este fair play, musai este așa, altfel nu ar mai fi rezistat emisiunea atât de mult timp”, a spus Pavel Bartoș.

Despre momentele sale preferate de la show-uri, Bartoș menționează că se bucură pentru cei care își împlinesc visurile pe scenă și că oboseala după filmări este plăcută, știind că a făcut ceva bun în acea zi.

El a descris oboseala ca pe ceva plăcut și a exprimat sentimentul că a făcut ceva bun în acea zi, întâlnindu-se cu oameni buni care i-au fost de ajutor și oferindu-le ceva benefic în schimb.

Actorul a adăugat că nu poți să nu te bucuri pentru cei care reușesc.

„Când ajung acasă, după filmări, mă simt obosit, dar ar suna aiurea să zic că nu sunt obosit, oricum este o oboseală plăcută. Am sentimental că am făcut ceva bun în acea zi, că m-am întâlnit cu oameni buni, folositori mie, că am dat ceva bun la rândul meu. Nu ai cum să nu te bucuri pentru ei, pentru cei care reușesc, cu atât mai mult când au lacrimi în ochi”, a mai spus acesta.