Simona Halep plătea 7.500 de dolari americani pentru o ședință de antrenament cu Patrick Mouratoglou

Simona Halep ar fi plătit câte 7.500 de dolari americani pe ședință de antrenament cu Patrick Mouratoglou. O ședință de antrenament cu el ar dura 90 de minute. Antrenamentul propriu-zis ar dura 60 de minute, iar 30 de minute ar discuta face-to-face cu sportiva pentru a-i oferi câteva sfaturi. El ar oferi aceste sesiuni în funcție de programul său.

„După ce s-a debarasat de oameni precum Virginia Ruzici și Teo Cercel, care au fost alături de ea de la începutul carierei, și s-a lăsat pe mâna lui Patrick Mouratoglou, a urmat prăbușirea Simonei. Drama e că această decizie a costat-o înfiorător de mult pe Halep. La propriu, dar și la figurat. În primul rând, în momentul în care l-a angajat pe antrenorul francez, presa a vehiculat că salariul lui Mouratoglou va fi de 20.000 de dolari pe săptămână. Și acum ne dăm seama că această sumă e, probabil, conformă cu realitatea. Pentru că publicația pariziană, Tennis Legend, citată de gsp.ro, a publicat tariful lui Mouratoglou. Concret, o ședință de pregătire de 90 de minute sub comanda celui poreclit „The Coach“ costă 7.500 de dolari. Sesiunea include un antrenament de 60 de minute, plus 30 de minute de discuții face-to-face, pentru evaluare. Patrick Mouratoglou oferă aceste sesiuni, în funcție de programul său, în diferite locații, precum Miami, Bahamas și Los Angeles”, scriu cei de la Adevărul.

Suspendarea Simonei Halep ar putea fi diminuată

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, crede că suspendarea ei va fi diminuată. Recent, el a oferit un pronostic încrezător despre situația ei. Mesajele de susținere continuă să curgă din partea celor mai importante personalități din lumea tenisului. De data aceasta, George Cosac a ajuns la o concluzie care oferă multă speranță în cazul sportivei din Constanța.

El povestește că a vorbit cu Simona Halep la începutul scandalului. Are mare încredere în caracterul ei. O îndeamnă să dea în judecată firma canadiană care a produs suplimentul.

„Crezul meu este că sentinţa va fi mult diminuată. (…) Am stat de vorbă cu ea când au început problemele. Ea mi-a spus cu mâna pe inimă că nu a făcut nimic împotriva legii. Din câte ştiu, probele de sânge tot timpul au ieşit perfecte. Sigur că am fost mulţi cei care ne-am dat cu părerea (n.r. – despre neregularitățile din pașaportul biologic), dar până nu avem hotărârea definitivă de la TAS, mai bine să nu ne pronunţăm. Dar am încredere în caracterul Simonei”, a declarat recent George Cosac.