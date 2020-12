Parlamentul din Spania a aprobat definitiv marţi seara bugetul de stat pentru 2021, o premieră din 2018 şi o victorie politică crucială pentru guvernul de stânga al lui Pedro Sanchez, relatează AFP.

”Proiectul de buget pentru anul 2021 a fost aprobat” cu 145 de voturi pentru, 118 împotrivă şi două abţineri, a anunţat preşedintele Senatului Pilar Llop după votul din camera superioară, ultima etapă a parcursului parlamentar.

Măsuri draconice în Spania pentru Sărbători

Miercuri, 16 decembrie, şeful guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a calificat ca „îngrijorătoare” situația epidemică din Spania, din cauza unei reveniri a cazurilor de Covid-19 din ultimele zile, fără a exclude propunerea unei întăriri a „planului de Crăciun”, un set de măsuri menite să conțină infectările în timpul sărbătorilor de sfârșit de an.

Aceste măsuri, adoptate în coordonare cu diferitele guverne regionale, limitează în special numărul total de persoane care pot participa la reuniuni de familie sau între rude la zece și restricționează considerabil călătoriile între regiuni.

Premii de 2.4 miliarde de dolari la loteria Spaniei

Spaniolii care au câştigat la tradiţionala loterie de Crăciun (‘El Gordo’), dotată cu cele mai mari premii din lume, şi-au împărţit marţi premii totale în valoare de 2,4 miliarde de euro, un câştig binevenit în acest an de pandemie, informează AFP. Această loterie, care există din 1892 şi a cărei tragere are loc în fiecare an în ziua de 22 decembrie la Madrid, este o tradiţie extrem de populară în Spania unde numeroase familii, grupuri de prieteni sau colegi cumpără împreună bilete (vândute pentru 20 de euro bucata) sau le oferă sub formă de cadou de sfârşit de an.

Suma totală este repartizată între mai mulţi câştigători, în special cei care au câştigat marele premiu, denumit ‘El Gordo’ (Grasul), care în acest an este numărul 72.897. Marele premium este plătit de 172 de ori, în condiţiile în care fiecare dintre cele 100.000 de numere este vândut de 172 de ori. Loteria este organizată în acest an la Teatro Real – sediul Operei din Madrid – însă în acest an fără public, din cauza restricţiilor sanitare.

Numerele norocoase sunt extrase de un grup de copii, care scot bile din lemn din două sfere de mari dimensiuni şi, apoi, încep să cânte cu voci suave şi să anunţe în această manieră numerele înscrise pe fiecare bilă. La fel ca şi în alţi ani, posturile de televiziune au transmis scenele de bucurie şi îmbrăţişările din faţa ghişeelor unde au fost vândute numere câştigătoare, iar unii dintre participanţi şi-au scos chiar, temporar, măştile anti-Covid care sunt obligatorii pe străzile din Spania.

Această generoasă loterie era aşteptată cu nerăbdare în acest an, în plină criză economică şi socială provocată de pandemia de Covid-19 în Spania, una din ţările europene cele mai grav lovite. În ultimele săptămâni, cozi lungi s-au format în faţa sediilor loteriei renumite pentru că ar fi cele mai norocoase, cum este cel de la Dona Manolita, din centrul Madridului.