Şedinţa de deschidere a legislaturii 2020 – 2024 a Senatului a început luni la prânz, fiind prezidată de Ion Prioteasa, cel mai în vârstă parlamentar. În urma scrutinului din 6 decembrie, au fost aleşi 136 de senatori. PSD deţine 47 mandate, iar PNL – 41, Alianţa USR PLUS – 25, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) – 14 şi UDMR – 9, transmite Agerpres.



Ședința Senatului a început cu intonarea Imnului național

Festivitatea de depunere a jurământului de către senatorii aleşi a început, luni seară, la Palatul Parlamentului, în deschiderea şedinţei fiind intonat Imnul naţional.

„Declar deschisă şedinţa solemnă a Senatului, consacrată depunerii jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către doamnele şi domnii senatori. Vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului naţional. Vă reamintesc că, potrivit prevederilor legii 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, jurământul scris se rosteşte individual, se semnează de către fiecare senator şi se depune la preşedintele Senatului spre păstrare”, a precizat preşedintele de şedinţă, decanul de vârstă Ion Prioteasa.

După depunerea jurământului, senatorul semnează documentul, îl predă secretarului asistent de şedinţă, iar preşedintele îi înmânează insigna de senator, a menţionat Prioteasa.

El a adăugat că, potrivit prevederilor Regulamentului Senatului, refuzul de a depune jurământul atrage după sine pierderea mandatului. Validarea mandatului de senator presupune validarea alegerii senatorului şi depunerea jurământului.

Senatorii aleşi au adoptat, luni, cu unanimitate de voturi, raportul Comisiei de validare a mandatelor.

La şedinţa plenului Camerei Superioare a Parlamentului sunt prezenţi 109 senatori din totalul celor 136.

Raportul Comisiei de validare a fost prezentat plenului de către senatorul PNL Laura Scântei.

„Comisia de validare constată că alegerea fiecărui senator s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale şi, în consecinţă, propune plenului Senatului validarea mandatelor de senator”, a arătat Laura Scântei, preşedintele comisiei.

329 de deputați validați și un mandat amânat

Şedinţa plenului Camerei Deputaţilor a fost reluată, luni seara, fiind prezentat raportul Comisiei de validare a mandatelor de deputat.

Comisia de validare a propus Camerei Deputaţilor validarea mandatelor a 329 de deputaţi şi amânarea validării pentru un mandat.

Raportul Comisiei de validare a fost aprobat cu unanimitate de voturi şi, în consecinţă, au fost validate 329 de mandate de deputat.

Depunerea jurământului se face individual, de fiecare deputat în parte, de la tribuna Camerei Deputaţilor.

Camera Deputaţilor este considerată legal constituită după validarea a două treimi din mandatele de deputaţi şi după depunerea jurământului de către aceştia. Parlamentarii care refuză depunerea jurământului sunt consideraţi invalidaţi.

Primii care au depus jurământul au fost reprezentanţii minorităţilor naţionale – care au 18 mandate.

În Camera Deputaţilor, PSD are 110 mandate, PNL – 93, Alianţa USR PLUS – 55, Alianţa pentru Unirea Românilor – 33, iar UDMR – 21.

Verificări în privința adeverinței medicale a senatoarei Diana Şoşoacă

Liderul deputaţilor AUR, George Simion, a declarat, luni, că aşteaptă verificările solicitate de Senat în privinţa adeverinţei medicale a senatoarei Diana Şoşoacă, prin care este exceptată de la purtarea măştii de protecţie.

„Sunt foarte mulţi oameni care au o problemă cu purtarea măştii, o problemă medicală. Doamna Şoşoacă are o problemă medicală şi are o adeverinţă în acest sens. Aşteptăm toate verificările. Eu am o mască şi am dat tuturor colegilor mei măşti similare făcute de un producător român. Important e să promovăm produsele româneşti şi să mai producem ceva în ţară”, a afirmat Simion.

