Ce înseamnă să stai pe internet în 2022? Pentru mulți, mediul online vine la pachet cu discuții picante cu străini, filmulețe deocheate, vieți perfecte arătate pe paginile influencerilor, ceva violență, rețete culinare și chiar posibilitatea de a deveni vedetă peste noapte.

Lucruri normale… pentru adulți. Toate acestea au venit însă din gura copiilor nu mai mari de 9 ani. Ce fac ei în fiecare zi online și ce își doresc să vadă pe internet este simplu de aflat din acest articol.

Ce platforme sociale folosesc copiii și de ce

Deja se știe, Facebook nu mai e la modă! Este locul unde stau bunicii, iar părinții poate folosesc Instagram și puțini dintre ei, TikTok.

„E cringe să văd părinți pe TikTok!”, spune un elev de clasa a VII a dintr-o școală din București.

Iar la întrebarea „La ce vă uitați pe TikTok?”, clase întregi chicotesc, iar câțiva elevi spun evidentul: adulți dezbrăcați și rețete.

Adevărul devine dureros atunci când încep să prindă curaj și să povestească despre Omegle și Dark Web. Cu reținere vorbesc despre străinii care îi abordează și cu mult curaj recunosc că ajung în situații dificile în mediul online.

Situații ce par fără scăpare pentru că nimeni nu le-a zis că un străin de pe internet poate să afle adresa lor doar din câteva clickuri.

Potrivit unui studiu realizat de Asociația Adfaber, 90% dintre elevii intervievați spun că părinții lor nu știu ce se întâmplă pe platformele sociale pe care ei își petrec timpul.

Mulți nici nu vor să se afle vreodată. Motivul? Victimele preferă să țină abuzurile secrete. Potrivit unui studiu Adfaber, 7 din 10 copii spun că ei sau prietenii lor au fost victime ale hărțuirii online.

Cu o curiozitate nativă pentru tehnologie, copiii își doresc să vadă tot ce are internetul de oferit și își petrec timpul pe:

YouTube,

Omegle,

Instagram,

Whatsapp,

Reddit,

TikTok,

Twitter.

Lista continuă, iar limita de vârstă nu este luată în seamă. Tehnologia face parte din viața copiilor, fie că părinții vor sau nu. Este și normal! Trăim într-o lume digitalizată! Problema apare atunci când educația este inexistentă.

Ce părere au copiii de conținutul de pe rețelele de socializare?

Elevii din clasele a VII-a și a VIII-a spun că sunt îngrijorați că frații lor mai mici au acces la rețele sociale precum TikTok sau Omegle.

70% dintre copii consideră că frații lor mai mici nu ar trebui să aibă acces pe platformele pe care ei își petrec timpul.

Copiii și-au spus poveștile în cadrul vizitelor Caravanei Eroii Internetului, parte din programul de siguranță online cu același nume.

„O fată m-a abordat pe Instagram și, după câteva săptămâni de discuții, mi-a cerut o poză indecentă, pe care am trimis-o. După câteva minute, am primit un mesaj prin care îmi cereau 1.000 lei, ca să nu o publice sau s-o trimită tuturor profesorilor”, a povestit un elev de clasa a VII-a din Galați.

Aceeași poveste a fost rostită și de un alt elev de clasa a III-a din Focșani.

Cum sunt ajutați copiii atunci când problemele din online devin realitate?

Mulți copii spun că nu au primit vreodată instrucțiuni pentru internet. Când părinții de acum erau copii pe internet, atacurile cibernetice, cyberbullying-ul sau phishingul nu erau atât de avansate.

Acum însă povestea-i alta, iar cei mici chiar au nevoie de lecții de siguranță online. Peste 1 milion de elevi din școlile românești de stat au beneficiat deja de cel puțin o lecție despre siguranță online, în cadrul programului Eroii Internetului.

Programul este dezvoltat de Google.org și adus în școli de către Asociația Adfaber. Elevii au asistat fie la lecții predate la clasă de profesorii lor, fie s-au bucurat de o vizită a Caravanei Eroii Internetului.

Caravana Eroii Internetului a unit oameni și instituții, pentru binele copiilor

Copiii de la Școala Gimnazială nr. 49 din București au fost printre cei vizitați de caravana siguranței online. Au avut parte de o mare surpriză.

Secretarul de stat pentru Învățământ preuniversitar Sorin Ion, Elisabeta Moraru, Country Manager Google România, echipa Asociației Adfaber, reprezentanți ai Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, părinți și profesori i-au întâmpinat în curtea școlii să îi felicite pentru curajul lor de a spune ce au întâlnit în mediul online și cum navighează încrezători, departe de pericole.

„Am aflat că sunteți cei mai buni din țară la ceva. Până la urmă, contează la ce ești bun, dar să fii cel mai bun din țară, indiferent la ce ai fi, este excepțional. Și am venit să vă felicit și să vă spun că, direct la Minister, lucrurile acestea se văd foarte frumos și suntem mândri de voi, de doamna învățătoare și de doamna directoare”, a declarat Sorin Ion, secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.

„Avem o șansă extraordinară pentru un viitor bun, atât timp cât voi sunteți amabili, curajoși, puternici și inteligenți pe internet”, a completat Elisabeta Moraru, Country Manager Google România.

Aceasta este doar una dintre școlile surprinse de caravană. Echipa Adfaber călătorește în toată țara și le oferă elevilor surprize, lecții despre siguranța online. Programul este gratuit și vine ca răspuns la nevoile copiilor care folosesc internetul.

Google susține programul Eroii Internetului în România

Prin grantul regional oferit de Google.org ca sprijin Asociației Adfaber, profesori, părinți și elevi din România beneficiază de resurse despre siguranța online în cadrul acestui program oferit gratuit.

Caravana Siguranței Online Eroii Internetului adună povești de la elevi din toată țara. Caravana a vizitat deja Galați, Focșani, Bacău, Iași și zonele adiacente.

Timp de 2 săptămâni echipa Adfaber vizitează școlile din București (23 mai – 3 iunie). Apoi, de pe 6 până pe 10 iunie, Caravana Eroii Internetului merge în Târgoviște, Brașov, Sibiu, Cluj și Baia Mare.

Dacă știi o școală în mediul rural, cu elevi care au nevoie de acest program gratuit, contactează Asociația Adfaber pe Facebook.

„Online-ul nu e cu nimic diferit de viața fizică, în sensul că trebuie să fim responsabili și acolo. Începând devreme, vom fi și purtători de cuvânt, îi învățăm și pe ceilalți, mai ales pe părinți, cât de benefică poate fi tehnologia”, a adăugat Elisabeta Moraru, Country Manager Google România, la evenimentul de lansare a Caravanei Eroii Internetului.

Poliția Română s-a alăturat discuțiilor despre siguranța online

Echipei Adfaber i s-a alăturat în implementarea programului Eroii Internetului și Poliția Română, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității.

Specialiști în prevenirea criminalității vizitează școli din țară și le vorbesc copiilor despre siguranța online, în baza programei Eroii Internetului și pregătirii lor.

Deoarece răspunsul pentru situații dramatice și legale este Apelează la Poliție!, acest parteneriat este o veste excelentă pentru copiii care simt că nu au parte de ajutor.

Peste 20.000 de profesori au participat la traininguri despre siguranța online

Deja de 2 ani în România, programul Eroii Internetului a pregătit 20.000 de profesori și, datorită implicării acestora, peste 1 milion de elevi au beneficiat de cel puțin o oră în care au discutat despre siguranța online și au parcurs scenariile din program.

Conform unui sondaj Adfaber, 8 din 10 profesori care au fost vizitați de Caravana Eroii Internetului, spun că vor continua discuțiile la dirigenție despre subiectele abordate și platformele pe care își petrec elevii timpul.

Proiectul Eroii Internetului este dedicat elevilor din clasele 0-VIII. Oferă materiale educaționale și suport pedagogic, scenarii de lecții, traininguri online și cursuri de pregătire cu profesorii, alături de webinarii pentru părinți.