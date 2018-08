Parchetul Militar nu știe ce gaze au fost folosite în Piața Victoriei

Nu au fost primite însă informaţii despre gazele folosite împotriva populaţiei. De asemenea, de la Prefectura Capitalei nu a fost transmis ordinul în baza căruia a fost evacuată prin forţă Piaţa Victoriei, deşi acesta a fost solicitat acum patru zile.

Un jandarm, aflat sub protecţia anonimatului, a declarat pentru Capital că nu s-au folosit doar simple gaze lacrimogene, ci substanţe care provocau, totodată, senzaţia de vomă a oamenilor. ”Noi suntem nişte maimuţoi, facem ce vor ei!”, a mai spus bărbatul.

„Există elemente şi indicii doveditoare privitor la amploarea evenimentelor ce urmau să se desfăşoare sau să aibă loc, însă, în opinia mea, sub nicio formă actele de agresiune exacerbate nu se justificau, atâta vreme cât existau multiple modalităţi de estompare a unor demersuri, care au degenerat sau care urmau să degenereze”, a spus Ionel Corbu.

El a precizat că Parchetul nu a primit documente cu privire la cantitatea de gaze folosită de jandarmi la protest.

„Deocamdată, nu avem date şi elemente cu privire la concentraţia gazelor utilizate şi compoziţia acestora”, a precizat procurorul.

De asemenea, Ionel Corbu a explicat că a cerut de la Prefectura Capitalei ordinul de intervenţie, însă nu l-a primit.

„Am cerut ordinul de intervenţie şi suntem încă în aşteptarea lui. De la Prefectură am cerut acest ordin în faza primară şi anume în după-amiaza zilei de 11 august. Am primit un răspuns de la Prefectură în sensul de a ne adresa Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti pentru a intra în posesia lui, deşi cred că am fi putut intra în posesia unei copii şi de la Prefectură, întrucât acolo trebuie să existe un exemplar doi”, a afirmat procurorul.