Marile oraşe din America ar putea să se confrunte cu un val de familii care se mută, pentru că preferă să muncească în sistem remote din zone mai puţin aglomerate şi mai ieftine, arată rezultatele unui sondaj publicat joi de Upwork, transmite Reuters.

Acest sondaj arată că între 12 şi 23 de milioane de americani se gândesc să se mute, mulţi dintre ei din marile oraşe din SUA.

Naveta cu mijloacele de transport în comun, mai periculoasă

Tendinţa nu este una surprinzătoare în condiţiile în care pandemia a făcut mai periculoasă naveta cu mijloacele de transport în comun şi munca în birourile aglomerate.

Cu toate acestea, economistul şef de la Upwork, Adam Ozimek, a spus că numărul mare a fost o surpriză. Pentru a confirma acest trend, Ozimek a comandat alte două sondaje mai mici.

Aproximativ 20.000 de oameni au participat la acest sondaje care arată că între 6,9% şi 11,5% dintre gospodării intenţionează să se mute graţie oportunităţilor de muncă la distanţă.

Opţiunea de a lucra permanent în sistem remote

Acestea se adaugă familiilor care se vor muta indiferent de modificările apărute ca urmare a pandemiei.

Din cei care intenţionează să se mute, 20,6% locuiesc în prezent într-un mare oraş, iar 41,5% se vor muta la mai mult de patru ore distanţă şi 13,2% la o distanţă cuprinsă între două şi trei ore.

Mai multe companii din sectorul tehnologiei, inclusiv Facebook Inc, Twitter Inc, Square, Dropbox Inc şi Stripe, le oferă angajaţilor opţiunea de a lucra permanent în sistem remote iar în unele cazuri solicită o reducere a salariului pentru cei care pleacă din oraşele scumpe.

Zona geografică poate afecta recompensele salariale

La începutul acestei săptămâni, site-ul de recrutare Glassdoor a lansat un instrument care permite calcularea modului în care zona geografică poate afecta recompensele salariale pe termen lung.

De exemplu, cei care vor pleca din San Jose şi San Francisco ar putea suferi o reducere de 24,6% respectiv 21,7% a salariului.

Cu toate acestea, economistul şef de la Glassdoor, Andrew Chamberlain, s-a declarat încrezător că oraşele îşi vor menţine o productivitate mai mare graţie schimburilor active de idei care vor permite salariile mai mari.