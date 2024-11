Medicul Adrian Copcea clarifică mai multe aspectele nutriționale cu privire la pâine și mămăligă. Specialistul a subliniat de ce mămăliga nu este întotdeauna mai avantajoasă decât pâinea.

Românii consumă, în medie, aproximativ 97 de kilograme de pâine pe an, ceea ce înseamnă aproape 320 de franzele de 300 de grame fiecare. De asemenea, mămăliga este un aliment tradițional, simbol național și preferat de mulți, mai ales în perioadele de post și la mesele festive. Deși este o alternativă populară la pâine, dr. Copcea subliniază că mămăliga poate adăuga la aportul caloric dacă nu este consumată cu măsură.

Potrivit dr. Adrian Copcea, raportul de carbohidrați diferă semnificativ între pâine și mămăligă. Pâinea conține aproximativ 50% carbohidrați, în timp ce mămăliga, atunci când este gătită într-o consistență medie, conține aproximativ 20% carbohidrați. În esență, 40 de grame de pâine echivalează cu 100 de grame de mămăligă în ceea ce privește caloriile și carbohidrații, notează CSID.

Astfel, dacă înlocuim 40 de grame de pâine cu 100 de grame de mămăligă, impactul asupra greutății și glicemiei va fi similar. Dacă însă mâncăm cantități mai mari de mămăligă, aceasta poate contribui la creșterea în greutate, contrar așteptărilor multora.

Dr. Copcea subliniază că pentru o alimentație echilibrată, moderația este esențială, fie că este vorba despre pâine, fie despre mămăligă. Consumul excesiv, mai ales pâinea albă, poate duce la creșterea în greutate. Totodată, dacă mămăliga este consumată în cantități mari și este preparată cu grăsimi, ea devine la fel de calorică. Medicul recomandă pâinea integrală, care oferă fibre și este mai nutritivă decât pâinea albă, considerând-o chiar mai benefică decât alte alternative.

„Dacă mănânci foarte multă pâine, asta contribuie la caloriile multe, te poți îngrășa. Am de exemplu pacienți care aleg să schimbe pâinea cu mămăliga, cu mari speranțe că slăbesc, dar nu se schimbă nimic. Există un raport între cele două. Pe carbohidrați, mămăliga are cam 20% dacă e gătită mediu, nu foarte moale, și pâinea are 50%.

Să spunem că 40 de grame de pâine înseamnă cam același lucru cu 100 de grame de mămăligă. Dacă le înlocuiești în proporția asta, nu se întâmplă nimic în organism, nici cu kilogramele, nici cu glicemia.

Dacă înlocuiești multă pâine cu puțină mămăligă, nu te îngrași și slăbești. Dacă înlocuiești puțină pâine cu multă mămăligă, atunci te îngrași. Eu sunt pro consumului de pâine, dacă este una integrală. De fapt, pâinea este mult mai bună decât alte alimente”, a explicat medicul, într-o intervenție la emisiunea Morning Glory.