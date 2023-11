Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, Cezar Irimia, descrie situația actuală a pacienților cronici din România ca fiind tragică, cu tratamente întrerupte și fără medicamente esențiale.

El spune că furnizorii nu mai livrează medicamente necesare din cauza datoriilor acumulate de stat, riscând ca acestea să fie exportate.

Președintele asociației a declarat că sistemul medical românesc este „într-o comă profundă”. Responsabilitățile sunt transferate între Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fără o soluție concretă pentru criza medicamentelor.

Irimia a criticat abrogarea unui articol cheie din Legea Planului Național de Cancer care obliga Ministerul Sănătății să implementeze planul până la o dată specifică. Acest lucru a adus pacienții într-o situație disperată, cu tratamente întrerupte și lipsa accesului la investigații și tratamente necesare.

„Au abrogat articolul 7 care obliga Ministerul Sănătăţii să implementeze Planul Naţional de Cancer până la 1 iulie. În 13 iulie, aflând acest lucru, am ieşit în stradă, am protestat. Ministrul Sănătăţii a plecat la Bistriţa, ne-a ignorat total, am vorbit u un secretar de stat care încerca să ne convingă că realitatea e alta, dar noi i-am demonstrat că murim cu zile, că nu avem cele necesare supravieţuirii şi că lucrurile se vor înrăutăţi.

Am tras semnale de alarmă încă de atunci, din păcate am avut dreptate, toate asociaţiile de pacienţi simt acest lucru, doctorii au început să ne sune şi să întrebe dacă nu putem face ceva. Ei nu pot lupta cu această boală cu mâinile goale”, a mai declarat Irimia.