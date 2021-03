O organizație internațională care supraveghează respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană, atarge atenția României și carcterizează condamnarea lui Robert Roșu ca fiind un „act de intimidare la adresa unui avocat”. Astfel, Organizația The Civil Liberties Union for Europe arată România cu degetul: condamnarea lui Robert Roșu este un „act de intimidare la adresa unui avocat”.

Organizația internațională condamnă România

„Cazul Robert Roșu a polarizat mediul juridic din România și a stârnit o controversă fără precedent, precum și proteste din partea avocaților”, se arată în raportul EU 2020: Demanding on Democracy al organizației The Civil Liberties Union for Europe, publicat la data de 18 martie.

The Civil Liberties Union for Europe face o trecere în revistă a evenimentelor care au culminat cu încarcerarea avocatului Robert Roșu, în decembrie 2020, după ce fusese achitat de prima instanță, „cu motivarea că activitățile lui au fost activități profesionale specifice, desfășurate în mod normal de orice avocat”.

Raportorii organizației arată că „această hotărâre definitivă pune probleme juridice din cauza discrepanței imense dintre soluția inițială, de achitare, și condamnarea pronunțată de a doua instanță pentru aceleași activități calificate de prima instanță ca fiind specifice profesiei de avocat”.

Se vrea apărarea independenței profesiei de avocat

The Civil Liberties Union for Europe relatează că valul de proteste din partea avocaților din România a avut drept scop apărarea independenței profesiei de avocat și neasocierea avocatului cu acțiunile clientului său.

„Faptul că soluția Curții Supreme a fost diametral opusă față de soluția pronunțată de prima instanță (trecând de la achitare la pedeapsa cu închisoarea) a creat, pentru o parte a opiniei publice, o percepție ce poate afecta aparența de imparțialitate a justiției. Hotărârea pronunțată împotriva dlui Roșu este percepută ca un exemplu de condamnare la pedeapsa cu închisoarea ca act de intimidare la adresa unui avocat.

Această percepție a fost alimentată și de faptul că, deși termenul comun de 30 de zile pentru motivarea hotărârii a expirat, Curtea nu a emis încă motivarea. Conform legii, acest termen poate fi prelungit, dacă există motive întemeiate, cu cel mult două perioade de câte 30 de zile. În prezent, dl Roșu își execută pedeapsa cu închisoarea și nu poate recurge la nicio cale extraordinară de atac. Acest caz a dat naștere unor discuții publice despre necesitatea remiterii motivării în același timp cu dispozitivul hotărârii judecătorești.

Este demn de subliniat că aparența de imparțialitate a actului de justiție este la fel de importantă ca imparțialitatea însăși. Nu doar în acest caz particular, ci în toate cazurile, motivarea soluției trebuie să fie foarte clară și convingătoare, bazată pe argumente dincolo de orice îndoială și, dacă nu poate fi comunicată împreună cu soluția propriu-zisă, trebuie redactată cât mai curând posibil, la scurt timp de la pronunțarea soluției.”

Raportul este disponibil aici.

The Civil Liberties Union for Europe este o organizație care supraveghează respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană. Echipa noastră este formată din experți în drepturile omului și experți în comunicare. Lucrăm în strânsă colaborare cu o rețea de membri din Bruxelles și din alte optsprezece țări membre ale Uniunii Europene. Asociația noastră este o organizație non-profit înființată la Berlin și are un sediu secundar la Bruxelles.