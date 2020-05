Nebunie totală pe scena politică în plină pandemie de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a trecut la amenințări după ce PSD, ProRomânia și ALDE au spus că vor să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului său.

Orban a trecut la amenințări

Premierul Ludovic Orban vrea să-i amendeze pe Victor Ponta și Marcel Ciolacu după ce aceștia au ținut discursuri în plen fără să-și acopere nasul și gura așa cum s-a instituit obligativitatea în spații închise.

„Ba da, pot fi amendati”, a spus Orban. „Oricum, un comportament total incorect din partea unor care se pretind lideri. Aici forta exemplului e cea mai importanta. In spatii inchise exista obligativitatea purtarii mastii. In discursul la microfon nu au purtat masca si a fost o decizie a lor. De fapt, ei se considera deasupra legii si ca doar cetatenii obisnuiti trebuie sa respecte legea. Este foarte ilustrativ pentru mentalitatea pe care o au in raport cu legea”, a mai spus Orban, conform B1TV.

Marcel Ciolacu a luat cuvântul, în prezența premierului Ludovic Orban, la dezbaterea pe economie, fără mască de protecție. El a facut si o gluma acida. „Imi vine sa stranut, daca nu port masca suna Ponta la 112 si vine Vela si ma aresteaza”, a zis Ciolacu.

Dupa discursul in care liderul PSD a spus ca Parlamentul va da jos PNL de la guvernare prin motiune de cenzura, liderul deputatilor PNL, cu masca pe gura si nas, la fel ca premierul Ludovic Orban, s-a dus la pupitru si a cerut dezinfectarea microfonului dupa Marcel Ciolacu. „Am rugamintea, legal, catre Secretariatul General, sa dezinfectati microfonul dupa ce ati vorbit”, a spus Florin Roman.