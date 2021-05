Liberalii sunt în plină campanie electorală pentru votarea noii conduceri a partidului. Deşi nu şi-a anunţat deocamdată candidatura la şefia PNL, premierul Florin Cîţu este văzut drept contracandidatul lui Ludovic Orban.

Orban, mesaj clar pentru Florin Cîţu

Actualul şef al PNL, Ludovic Orban este convins că va câștiga un nou mandat de lider al formațiunii, chiar și în competiție cu premierul Florin Cîțu.

Șeful liberalilor a indicat că și dacă unele filiale nu și-au declarat sprijinul pentru candidatura sa la Congres, el cunoaște toți primarii și consilierii PNL și va obține voturi și de la organizațiile cu lideri ostili. „La Congres fiecare delegat isi exprima optiunea.

Daca sunt filiale care au luat o decizie de sustinere asta nu inseamna c toti delegatii or sa voteze cu mine. Daca sunt filiale care nu au luat decizii de sustinere, asta nu inseamna ca nu am sustinatori.

Va reamintesc ca si la Congresul trecut nu m-a sustinut Clujul si am luat cel putin o treime din voturile delegatilor din Cluj pentru ca eu cunosc personal toti primarii si consilierii judeteni PNL si in cooperarea noastra in ultimii zeci de ani am aratat ca sunt un om de incredere”, a zis Orban.

Orban se vede deja câştigător

El a precizat că este convins că va câștiga un nou mandat de lider al formațiunii, chiar și în competiție cu premierul Florin Cîțu. „Sunt convins ca voi castiga”, a zis Orban, întrebat dacă se teme de o candidatură a lui Cîțu.

Mai mult, Ludovic Orban nici nu se gândeşte la un tandem cu Florin Cîţu şi Emil Boc la Congres.`Echipa mea este PNL’, a mai spus şeful Camerei Deputaţilor.