„Am stabilit o strategie în cazul în care ne vom confrunta cu un boicot. Am prgătit o strategie de mobilizare, am introdus în Programul de Guvernare lucruri solicitate de partenerii de a combate un boicot din partea Pad, dar şi pentru a mobiliza parlamentarii. discuţii, am mai făcut o evaluare pe fiecare partener şi o evaluare a situaţiei în plan parlamentar şi am mai stabilit exact cu cine vom vorbi săptămâna viitoare”, a precizat, duminică, Ludovic Orban.

„În condiţiile în care partenerii care au fost alături de noi la moţiunea de cenzură vor merge până la capăt – nu se vor opri la jumătatea drumului, că încă Dăncilă şi resturile Guvernului sunt la butoane şi fac prostii în fiecare zi – strategia va funcţiona, sunt încrezător că avem şanse foarte mari să obţinem învestitura din prima”, a declarat Orban după ce a fost întrebat dacă aceste strategii vor funcționa.

În plus, când a fost întrebat ce solicitări ale partidelor au fost introduse în Programul de Guvernare, premierul desemnat a spus: ”Sunt elemente care au fost solicitate. Listarea la Bursă, de exemplu, a Hidroelectrica, monitorizarea marilor proiecte de investiţii în infrastructura de transport, infrastructura energetică, de asemenea, rectificarea bugetară pentru a asigura resursele financiare tuturor unităţilor administrativ-teritoriale pentru că deja avem semnale din toată ţara că multe primării nu mai au bani, deja sunt întârzieri în plata indemnizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, a salariilor asistenţilor personali, care ştiţi că au căzut în sarcina bugetelor locale, fără să li se asigure resursele financiare. De asemenea, sunt primării care au rămas fără bani de co-finanţări, inclusiv pe proiecte pe fonduri europene şi riscăm să compromitem absorţia pe fonduri europene şi multe altele”.

De asemenea, Orban a sus că ”Guvernul interimar alocă bani pe ochi frumoşi, fără niciun fel de analiză a necesităţilor reale şi a priorităţilor”.

„Pur şi simplu, e tot o formă de mituire a primarilor PSD în perspectiva campaniei electorale. Dacă mai aşteaptă mult Parlamentul pentru învestirea unui Guvern, o să găsim vistieria goală şi nu numai, angajate cheltuieli nenumărate pentru care nu există resurse financiare”, a mai specificat Orban.

”Să ne asigurăm cvorumul în BPR-uri, ceea ce presupune să identificăm cel puţin un membru din Birourile Permamente Reunite care să participe la reunine. Să convocăm Birourile Permanente Reunite, în cazul în care preşedinţii celor două Camere nu convoacă Birourile Permanente Reunite prin intermediul procedurii de convocare cu minim o treime. Acum nu o să vă dau chiar toate detaliile planului pus la punct”, a afirmat premierul desemnat când a fost întrebat cum va contracara boicotul din partea PSD.

„E stare de necesitate. România are nevoie de un guvern cu depline puteri, un guvern legitimat prin votul Parlamentului, un guvern care să rezolve marile probleme cu care ne confruntăm în situaţia de astăzi. Obiectivul nostru este săptămâna viitoare să avem guvern”, a mai precizat Orban, acesta considerând că toţi cei care nu votează învestirea Guvrnului vor fi vinovaţi de situaţia creată.

”Cine nu votează, înseamnă că, de fapt, vrea să o ţină pe Dăncilă la Palatul Victoria şi resturile acestui guvern care a fost demis prin moţiuna de cenzură şi care în fiecare zi se ocupă de abuzuri, de angajări de cheltuieli, de fixarea clientelei politice PSD-iste în mod ilegal în funcţii publice, în special în funcţii publice de conducere. Cine nu susţine Guvernul propus de noi, de fapt o ţine pe Viorica Dăncilă la Palatul Victoria şi ajută PSD şi ajută candidatul PSD, pentru că Viorica Dăncilă este candidatul PSD la prezidenţiale şi cu cât este ţinută mai mult la Palatul Victoria, cu atât fiind în poziţia de prim-ministru îşi foloseşte funcţia de prim-ministru pentru a face campanie”, a declarat Orban.

Întrebat despre măsuri economice concrete, în condiţile în care social-democraţii vorbesc despre tăieri de pensii şi salarii, Orban a spus: ”Trebuie să îşi vadă de campanie şi de conducerea PSD-ului şi să nu mai lanseze fake-news împotriva PNL. Obiectivul PNL este de a creşte veniturile cetăţenilor, iar această creştere a veniturilor să ducă şi la creşterea puterii de cumpărare, iar creşterea veniturilor să nu se facă prin decizii administrative, ci să fie rezultatul dinamizării economiei, creşterii investiţiilor publice, atragerii investiţiilor private, susţinerii companiilor care vor să investească în dezvoltare, de asemenea, o creştere economică care să se bazeze pe inovare, pe cercetare, pe aplicarea rezultatelor cercetării, pe creşterea competitivităţii, pe creşterea productivităţii, lucrurile care în mod normal soliditatea unei creşteri economice. Noi în niciun caz nu o să facem ceeea ce a făcut PSD-ul, minţindu-i pe români să dea cu o mână şi să ia cu două mâini înapoi”.

