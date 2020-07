Potrivit șefului Guvernului, nu se dorește impunerea unor noi restricții pentru a nu afecta economia.

”Nu ne dorim să mai impunem nicio restricție, nu ne dorim să mai luăm nicio măsură care să aibă vreun efect negativ asupra economiei. Economia repornește, economia are nevoie de susținere, oamenii au nevoie de locuri de muncă, companiile trebuie să funcţioneze, economia trebuie să se dezvolte şi nu ne dorim niciun fel de măsură care să aibă un impact negativ asupra economiei sau să mai introducem vreo restricţie care să limiteze drepturi. Sigur că acest lucru depinde de respectarea regulilor şi de oprirea răspândirii.”, a declarat premierul.

Premierul a mai vorbit și despre Legea carantinării, care tocmai a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

”Am să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Încă nu am văzut impactul tergiversării adoptării unei legi în urma deciziei Curții Constituționale. Să nu uităm că nu am avut nicio posibilitate de a împiedica persoanele bolnave să iasă din spital, nu am avut nici o posibilitate de a dispune izolarea la domiciliu a persoanelor bolnave sau a persoanelor care au intrat în contact cu persoane bolnave, că nu am avut nicio posibilitate legală de a dispune carantinare sau o serie de alte măsuri.

O perioadă, cât a durat această, eu, încă o dată, repet, nu am înțeles, în Camera Deputaților s-a adoptat legea fără probleme, după care în Senat legea adoptată inclusiv de PSD nu a mai fost bună pentru senatorii tot PSD. Nu contează, important este că s-a adoptat legea și această lege ne permite să dispunem măsurile.”, a spus Orban.

Luni se va stabili planul de măsuri

”Luni voi fi prezent la Ministerul Sănătății, pentru o ședință cu Colegiul Ministerului și cu Direcțiile de Sănătate Publică, pentru a stabili tot planul de măsuri. Tot luni vom avea o reuniune a tuturor instituțiilor centrale care au atribuții în baza legii și care trebuie să ia măsuri astfel încât să fim pregătiți, odată cu intrarea în vigoare, că legea nu intră în vigoare astăzi, legea intră în vigoare după trei zile de la promulgare de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial, vom fi pregătiţi să luăm toate măsurile, să dăm toate deciziile în cel mai scurt timp posibil.”. a încheiat premierul.