Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent, vineri, la Braşov la Adunarea regională a organizaţiilor PNL, regiunea Centru. Orban le-a explicat colegilor liberali prezenţi în sală ce trebuie să facă acum Partidul Naţional Liberal, odată ce lupta împotriva PSD a fost câştigată, prin dărâmarea Guvernului.

„Vremea minciunii a trecut, dragii mei. Vreme hoției a trecut, dragii mei. Vremea improvizațiilor și a cârpelilor a trecut, dragii mei. Este vremea să începem construcția, este vremea să unim toate valorile din societate, să unim toate ideile, care sunt generate de elitele din România pentru o viziune, pentru un proiect fundamental, care să ducă România în rândul națiunilor dezvoltate ale lumii.

La capătul a 3 ani de luptă trebuie să declarăm un lucru clar, președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal au învins decisiv PSD, ieri. Avem de dat cea mai importantă bătălie, din toate cele 3 bătălii pe care trebuie să le câștigăm în acest an și în anul 2020, bătălia pentru realegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte al României, avem obligația faţă de fiecare român, ca fiecare dintre noi, liberalii, să facem o campanie cum nu am făcut niciodată și să ne asigurăm că președintele Klaus Iohannis, temelia pe care se poate construi o Românie puternică, o Românie normală, o Românie dezvoltată, să fie o certitudine în data de 24 noiembrie 2019. Am încredere în voi și știu că împreună putem ca pe 24 noiembrie 2019 să sărbătorim o victorie fundamentală pentru evoluția României.”

Liderul PNL a subliniat că românii au acum mari aşteptări şi nu sunt mulţumiţi doar cu faptul că PSD nu mai este la putere. Liberalii trebuie să arate corectitudine şi capacitatea de a furniza soluţii, iar puterea trebuie să nu mai fie folosită în interes personal, ci în interesul public.

„Stimați colegi, perioada care va veni este o perioadă în care românii se uită cu speranță, cu încredere și au așteptări enorme din partea noastră. Trebuie să dăm românilor ceea ce așteaptă de la noi, corectitudine, bun simț , competență, seriozitate, capacitatea de a furniza soluții, care să rezolve toate marile probleme pe care le are România, să arătăm că puterea este dată formațiunilor politice, nu pentru a folosi această putere în interesul personal sau în interesul clientelei de partid, puterea este dată liderilor politici și partidelor politice cu un singur scop – să servească interesul public, iar această putere trebuie folosită de Partidul Național Liberal, pentru a garanta fiecărui român că orice leu pe care îl plătește la bugetul de stat va fi cheltuit pentru a realiza lucruri care să crească calitatea vieții în România, pentru a le garanta tuturor românilor că orice inițiativă au în domeniul economic, în domeniul social, în domeniul cultural, vor găsi în instituțiile statului un partener care să-i sprijine și nicidecum un partener care să le dea la gioale.

Trebuie să le garantăm românilor că nicio decizie nu se va mai lua fără o dezbatere publică în societate și că orice idee bună, orice soluție, care vine pentru a rezolva problemele oamenilor, va fi luată în calcul și va fi aplicată de guvernarea liberală. Trebuie să arătăm clar, puterea nu este izvor de privilegii, de mândrie și de avantaje personale, puterea este o sursă de răspundere uriașă, față de fiecare român și trebuie folosită doar în interesul românilor.”

În încheiere, Ludovic Orban a arătat că actualul şef al statului are toate datele şi calităţile necesare pentru a continua încă un mandat la Palatul Cotroceni şi a da direcţia corectă pentru România.

„Este pentru mine extrem de ușor să fac campanie pentru Klaus Iohannis. Klaus Iohannis, reprezintă și are toate datele necesare, toate calitățile necesare, pentru a gira cea mai importantă funcție în stat și pentru a da direcția corectă pentru România. Klaus Iohannis, în 5 ani, a arătat că are capacitatea de a utiliza aproape singur, într-o bătălie inegală cu un PSD cum nu a fost niciodată, a reușit să oprească orice rău care putea fi săvârșit României și a reușit, în final, să învingă, alături de noi decisiv, Partidul Social Democrat.”

